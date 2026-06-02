Наибольшую выгоду от войны в Иране получили США: экспорт американского авиатоплива вырос на 80%

Закрытие Ормузского пролива из-за войны в Иране спровоцировало двукратный рост европейских цен на реактивное и дизельное топливо. Главную выгоду от топливного кризиса получили нефтеперерабатывающие заводы США, оперативно нарастившие экспорт авиационного топлива почти на 80% и дизеля – на 25%, чтобы закрыть дефицит на европейском рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Аналитик OPIS Джейме Линарес, выступая на конференции Petroleum Ukraine. Warsaw'26 заявил, что с начала войны в Иране европейские цены на реактивное и дизельное горючее выросли более чем вдвое, достигнув максимумов в $1 700 за тонну и $1 500 за тонну соответственно в марте-апреле.

По данным OPIS, экспорт дизельного горючего из США вырос на 25% по сравнению с прошлым годом, в то время как экспорт реактивного топлива увеличился почти на 80%. Объемы экспорта из США позволили европейским рынкам частично компенсировать потерю поставок с Ближнего Востока.

Северо-западная Европа ранее импортировала 60% реактивного и 20% дизельного горючего из портов к северу от Ормузского пролива. Крек-спреды (разница между стоимостью сырой нефти и ценой производимых из нее нефтепродуктов) резко возросли, поскольку рынок начал стимулировать мировые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компенсировать потерю поставок с Ближнего Востока.

Крек-сред на реактивное топливо достиг рекордного максимума — более $100 за баррель в марте и начале апреля. Но уже в мае спреды смягчились, поскольку мировые НПЗ адаптировались к новым условиям и начали восполнять пробел, образовавшийся в результате закрытия Ормуза, максимизируя производство дизельного и реактивного топлива.

Скачок цен на нефть создал волатильность маржи нефтеперерабатывающих заводов по всему миру. Крек-спреды средних дистиллятов повысили маржу, хотя этот эффект частично нивелировался скачком цен на физическую нефть.

По словам Линареса, американские НПЗ стали основными бенефициарами кризиса, вызванного войной в Иране. США максимизируют объемы переработки тяжелой сырой нефти из Канады и Венесуэлы, увеличивая производство дизельного и реактивного топлива с целью получения выгоды от высоких мировых марж.

Прогноз

Ожидается, что производство на американских НПЗ еще больше вырастет в июне и июле, поскольку более высокий спрос на бензин усиливает глобальный дефицит дизельного и реактивного топлива. Высокие коэффициенты загрузки мощностей позволяют США удовлетворять зарубежный спрос, несмотря на недавнее закрытие отдельных НПЗ и устойчивый внутренний спрос.



Ранее сообщалось, что г лобальные инвестиции в проекты по добыче природного газа в текущем году могут вырасти более чем на 10% и достигнут 330 миллиардов долларов. Это самый высокий уровень за последнее десятилетие. В то же время, расходы на добычу нефти сокращаются уже третий год подряд.