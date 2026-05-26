В Украине подешевел дизель: резкое падение оптовых цен заставляет заправки менять ценники

Резкое проседание внешнего рынка нефтепродуктов вынудило оптовых поставщиков дизельного горючего 25 мая снизить цены более чем на 2 грн/л. Предложения стартовали с 71,50 грн/л, однако ближе к концу дня опустились до 69 грн/л и ниже.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

По информации участников рынка, потребители стали выдвигать более жесткие требования при переговорах по стоимости. "Один из постоянных покупателей заявил, что при текущей конъюнктуре готов покупать не дороже, чем за 65 грн/л", - рассказал один из оптовиков.

На мероприятии, которое было более инертным к переменам, ценник стартовал с 73,90 грн/л.

Такой уровень цен убыточен для компаний-группников. Таможенная стоимость ресурса, оформляемого на юге днем ранее, составляла не менее 73,40 грн/л. На мероприятии этот показатель зафиксирован в пределах 74,40-77,78 грн/л в зависимости от конкретного поставщика.

Изменения на розничном рынке горючего

Оперативный мониторинг розничных цен к утру 26 мая показал, что региональные сети заправок начали снижать стоимость дизельного горючего. Произошли следующие изменения:

сети BVS, Chipo, Neftek, EURO5, "Катрал", Green Wave и "Фактор" снизили стоимость дизеля на 1 грн/л;

компании AMIC, "БРСМ-Нефть" и Parallel провели точечный пересмотр своих тарифов;

сеть UPG снизила цену на дизельное топливо на 1 грн/л еще накануне, установив ее на уровне 85,90 грн/л, что компенсировало подорожание на прошлой неделе.

Параллельно UPG вернула дополнительную скидку в размере 1 грн/л при оплате через кошелек в фирменном приложении. Таким образом компания снизила стоимость на 1 грн/л непосредственно на потолке, а также в приложении на бензин, где цена составила 76,40 грн/л.

Цены на светлые нефтепродукты у крупных операторов рынка ОККО, WOG и Укрнефть остались без изменений. Тем не менее, автогаз (LPG) на стелах сетей ОККО и WOG подешевел на 1 грн/л и стоит 47,90 грн/л. Стоимость автогаза на 1 грн/л также снизили сети BVS, "Автотранс", "Катрал", "Олас" и KLO. Наиболее существенное понижение зафиксировано на заправках Green Wave, где ценник упал на 1,30 грн/л и остановился на отметке 45,40 грн/л.

Ранее сообщалось, что на украинском рынке горючего изменились тренды : если весной главный рост приходился на дизель, то в мае 2026 года начал дорожать бензин. С 12 по 19 мая бензин марки А-95 в Украине прибавил в цене на 1,19 грн/л, достигнув среднего показателя 74,73 грн/л.