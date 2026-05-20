Цены на бензин А-95 снова выросли: как изменилась стоимость горючего на украинских АЗС

На украинском рынке горючего изменились тренды: если весной главный рост приходился на дизель, то в мае 2026 года начал дорожать бензин. С 12 по 19 мая бензин марки А-95 в Украине прибавил в цене на 1,19 грн/л, достигнув среднего показателя 74,73 грн/л.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Главной причиной этого процесса является повышение европейских котировок на горючее, которые после падения 7 мая прибавили 127 долларов за тонну, что эквивалентно 5,10 грн/л. Ориентиром для рынка стали тенденции в США, где розничные цены на бензин продолжают расти.

В целом с начала месяца это горючее подорожало на 2,37 грн/л. В оптовом сегменте на 19 мая цены на юге поднялись до 69–69,50 грн/л по сравнению с 66,50 грн/л неделей ранее; на западе страны стоимость выросла до 70,50-73,25 грн/л против 67,42-69,30 грн/л на прошлой неделе.

"Наличие более дешевых предложений на рынке и удержание цен "Укрнафтой" сдерживали стелы в других сетях. Но после движения государственной сети и впоследствии исчезновения более дешевого ресурса ситуация изменилась", — отметил один из операторов рынка.

Однако сокращение предложений на внутреннем рынке не вызвало ажиотажного спроса, а объемы реализации в большинстве сетей снизились. По словам представителя одной из сетей, цены реагируют на котировки, но ажиотажной составляющей пока нет.

Средняя таможенная стоимость бензина во второй декаде мая составила 1221 доллар за тонну (67,40 грн/л), что оставляет потенциал для дальнейшего роста розничных цен на несколько гривен. На стелах главных сетей цены изменились следующим образом:



ОККО и WOG повысили стоимость бензина на 2 грн/л до 79,90 грн/л, общий рост в этих сетях за май составляет 4 грн/л:

SOCAR, "Укрнефть" и UPG подняли цены на 1 грн/л, где показатель SOCAR достиг 77,90 грн/л, а "Укрнефти" - 72,90 грн/л;

у BVS бензин А-95 подорожал на 3 грн/л до 75,90 грн/л;

на станциях Chipo, Marshal, "Маркет", "Олас", Green Wave и "Авантаж 7" зафиксирован рост на 1-3 грн/л;

"Параллель" снизила цену на 2 грн/л до 70,39 грн/л.

Сегмент дизельного и сжиженного газа демонстрирует противоположную динамику. С 15 по 19 мая дизель на АЗК подешевел на 27 коп./л до 87,29 грн/л, а автогаз - на 37 коп./л до 47,49 грн/л.

С начала мая снижение составило 75 коп./л для дизеля и 1,13 грн/л для LPG. Спрэды между оптом и розницей остаются высокими: 8,71 грн/л на дизельном топливе и 8,24 грн/л на автогазе.

По мнению аналитиков, в ближайшее время стоимость бензина продолжит постепенно расти, дизельное топливо будет стабильным, а сжиженный газ продолжит осторожное удешевление.

Напомним, в апреле 2026 года украинские АЗС реализовали 639 млн л горючего, что на 10% меньше показателей марта. Главной причиной снижения продаж стал резкий скачок цен, остановивший ажиотажный спрос после зимнего периода активного использования генераторов.