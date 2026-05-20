Ціни на А-95 знову зросли: як змінилася вартість пального на українських АЗС

В Україні почав дорожчати бензин

На українському ринку пального змінилися тренди: якщо весною головне зростання припадало на дизель, то у травні 2026 року почав дорожчати бензин. З 12 по 19 травня бензин марки А-95 в Україні додав у ціні на 1,19 грн/л, досягнувши середнього показника 74,73 грн/л.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Головною причиною цього процесу є підвищення європейських котирувань на пальне, які після падіння 7 травня додали 127 доларів за тонну, що еквівалентно 5,10 грн/л. Орієнтиром для ринку також стали тенденції у США, де роздрібні ціни на бензин продовжують зростати.

Загалом з початку місяця це пальне подорожчало на 2,37 грн/л. У гуртовому сегменті станом на 19 травня ціни на півдні піднялися до 69–69,50 грн/л порівняно з 66,50 грн/л тижнем раніше; на заході країни вартість зросла до 70,50–73,25 грн/л проти 67,42–69,30 грн/л минулого тижня.

"Наявність дешевших пропозицій на ринку й утримання цін "Укрнафтою" стримували стели в інших мереж. Але після руху державної мережі і згодом зникнення дешевшого ресурсу ситуація змінилася", — зазначив один з операторів ринку.

Однак скорочення пропозицій на внутрішньому ринку не викликало ажіотажного попиту, а обсяги реалізації у більшості мереж зменшилися. За словами представника однієї з мереж, ціни реагують на котирування, але ажіотажної складової поки немає.

Середня митна вартість бензину у другій декаді травня склала 1221 долар за тонну (67,40 грн/л), що залишає потенціал для подальшого зростання роздрібних цін на кілька гривень. На стелах головних мереж ціни змінилися наступним чином:

  • ОККО та WOG підвищили вартість бензину на 2 грн/л до 79,90 грн/л, загальне зростання в цих мережах за травень становить 4 грн/л: 
  • SOCAR, "Укрнафта" та UPG підняли ціни на 1 грн/л, де показник SOCAR досяг 77,90 грн/л, а "Укрнафти" — 72,90 грн/л; 
  • у BVS бензин А-95 подорожчав на 3 грн/л до 75,90 грн/л; 
  • на станціях Chipo, Marshal, "Маркет", "Олас", Green Wave та "Авантаж 7" зафіксовано зростання на 1–3 грн/л; 
  •  "Паралель" знизила ціну на 2 грн/л до 70,39 грн/л.

Сегмент дизельного пального та скрапленого газу демонструє протилежну динаміку. З 15 по 19 травня дизель на АЗК здешевшав на 27 коп./л до 87,29 грн/л, а автогаз — на 37 коп./л до 47,49 грн/л.

Загалом з початку травня зниження склало 75 коп./л для дизеля та 1,13 грн/л для LPG. Спреди між гуртом і роздробом залишаються високими: 8,71 грн/л на дизельному пальному та 8,24 грн/л на автогазі.

На думку аналітиків, найближчим часом вартість бензину продовжить поступово зростати, дизельне пальне залишатиметься стабільним, а скраплений газ продовжить обережне здешевшання.

Нагадаємо, у квітні 2026 року українські АЗС реалізували 639 млн л пального, що на 10% менше за показники березня. Головною причиною зниження продажів став різкий стрибок цін, який зупинив ажіотажний попит після зимового періоду активного використання генераторів.

Автор:
Тетяна Ковальчук