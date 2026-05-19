Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,09

EUR

51,41

+0,15

Готівковий курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,70

51,50

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Різкий стрибок цін на АЗС обвалив продажі пального в Україні

азс
У квітні продажі пального в Україні впали на 10% / Depositphotos

У квітні 2026 року українські АЗС реалізували 639 млн л пального, що на 10% менше за показники березня. Головною причиною зниження продажів став різкий стрибок цін, який зупинив ажіотажний попит після зимового періоду активного використання генераторів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Попри падіння натуральних обсягів, сумарна вартість реалізованого через РРО пального у річному вимірі зросла на 56% — до 48,7 млрд грн. Порівняно з березнем 2026 року цей фінансовий показник не змінився.

Динаміка реалізації пального за регіонами та областями у квітні 2026 року:

  • у західному регіоні зафіксовано падіння на 14% порівняно з березнем (до 188 млн л), але у річній динаміці зафіксовано зростання на 5%; 
  • на півдні продажі знизилися на 11% порівняно з березнем (до 68 млн л), при цьому відносно квітня 2025 року проливи в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях сумарно зросли на 3%; 
  • на півночі реалізація пального просіла на 7% відносно березня (до 190 млн л, без змін у річній динаміці), через що регіон повернувся на перше місце за обсягами продажів; 
  • у Донецькій та Херсонській областях зафіксовано зниження відносно минулого року на 55% і 18% (реалізовано 2 млн л і 1 млн л відповідно), а порівняно з березнем падіння склало 25% і 14%; 
  • у Київській області обсяг реалізації склав 135 млн л, що на 1% менше до квітня 2025 року та на 7% менше порівняно з березнем 2026 року; 
  • у Чернівецькій області падіння продажів становило 4% до квітня минулого року та 18% до березня поточного року (до 13 млн л); 
  • Дніпропетровська та Львівська області зрівнялися за обсягами — по 53 млн л, що стало наслідком річного зростання на Львівщині на 9% при зміні показників Дніпропетровщини на 1%; 
  • трійка лідерів (Київська, Дніпропетровська та Львівська області) сумарно реалізувала 242 млн л пального, що на 2% більше до квітня 2025 року і на 9% менше до березня 2026 року.

Загалом з початку року в Україні реалізували понад 2,67 млрд л пального, що на 14% більше за аналогічний період 2025 року. Загальна вартість проданого пального склала 172,4 млрд грн, продемонструвавши зростання на 45%.

Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", сумарний баланс пального за чотири місяці 2026 року зріс на 8% і становив 3,2 млн т. Баланс бензину зріс майже на 11% (до 768 тис. т), дизельного пального — майже на 7% (до 2,1 млн т), скрапленого газу — майже на 4% (до 327 тис. т).

Раніше повідомлялося, що попри напружену ситуацію в Ормузькій протоці, українські водії отримали тимчасовий передих: ціни на бензин, дизель та автогаз демонструють падіння. Проте аналітики попереджають, що це затишшя може бути оманливим, а тренд на здешевлення — короткостроковим.

Автор:
Тетяна Ковальчук