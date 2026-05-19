Різкий стрибок цін на АЗС обвалив продажі пального в Україні

У квітні 2026 року українські АЗС реалізували 639 млн л пального, що на 10% менше за показники березня. Головною причиною зниження продажів став різкий стрибок цін, який зупинив ажіотажний попит після зимового періоду активного використання генераторів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Попри падіння натуральних обсягів, сумарна вартість реалізованого через РРО пального у річному вимірі зросла на 56% — до 48,7 млрд грн. Порівняно з березнем 2026 року цей фінансовий показник не змінився.

Динаміка реалізації пального за регіонами та областями у квітні 2026 року:

у західному регіоні зафіксовано падіння на 14% порівняно з березнем (до 188 млн л), але у річній динаміці зафіксовано зростання на 5%;

на півдні продажі знизилися на 11% порівняно з березнем (до 68 млн л), при цьому відносно квітня 2025 року проливи в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях сумарно зросли на 3%;

на півночі реалізація пального просіла на 7% відносно березня (до 190 млн л, без змін у річній динаміці), через що регіон повернувся на перше місце за обсягами продажів;

у Донецькій та Херсонській областях зафіксовано зниження відносно минулого року на 55% і 18% (реалізовано 2 млн л і 1 млн л відповідно), а порівняно з березнем падіння склало 25% і 14%;

у Київській області обсяг реалізації склав 135 млн л, що на 1% менше до квітня 2025 року та на 7% менше порівняно з березнем 2026 року;

у Чернівецькій області падіння продажів становило 4% до квітня минулого року та 18% до березня поточного року (до 13 млн л);

Дніпропетровська та Львівська області зрівнялися за обсягами — по 53 млн л, що стало наслідком річного зростання на Львівщині на 9% при зміні показників Дніпропетровщини на 1%;

трійка лідерів (Київська, Дніпропетровська та Львівська області) сумарно реалізувала 242 млн л пального, що на 2% більше до квітня 2025 року і на 9% менше до березня 2026 року.

Загалом з початку року в Україні реалізували понад 2,67 млрд л пального, що на 14% більше за аналогічний період 2025 року. Загальна вартість проданого пального склала 172,4 млрд грн, продемонструвавши зростання на 45%.

Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", сумарний баланс пального за чотири місяці 2026 року зріс на 8% і становив 3,2 млн т. Баланс бензину зріс майже на 11% (до 768 тис. т), дизельного пального — майже на 7% (до 2,1 млн т), скрапленого газу — майже на 4% (до 327 тис. т).

Раніше повідомлялося, що попри напружену ситуацію в Ормузькій протоці, українські водії отримали тимчасовий передих: ціни на бензин, дизель та автогаз демонструють падіння. Проте аналітики попереджають, що це затишшя може бути оманливим, а тренд на здешевлення — короткостроковим.