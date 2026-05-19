Резкий скачок цен на АЗС обвалил продажи горючего в Украине на 10% за месяц

В апреле 2026 года украинские АЗС реализовали 639 млн л горючего, что на 10% меньше показателей марта. Главной причиной снижения продаж стал резкий скачок цен, остановивший ажиотажный спрос после зимнего периода активного использования генераторов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Несмотря на падение натуральных объемов, суммарная стоимость реализуемого через РРО горючего в годовом исчислении выросла на 56% — до 48,7 млрд грн. По сравнению с мартом 2026 этот финансовый показатель не изменился.

Динамика реализации горючего по регионам и областям в апреле 2026 года:

в западном регионе зафиксировано падение на 14% по сравнению с мартом (до 188 млн. л), но в годовой динамике зафиксирован рост на 5%;

на юге продажи снизились на 11% по сравнению с мартом (до 68 млн л), при этом по отношению к апрелю 2025 года проливы в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях суммарно выросли на 3%;

на севере реализация горючего просела на 7% по отношению к марту (до 190 млн л, без изменений в годовой динамике), из-за чего регион вернулся на первое место по объемам продаж;

в Донецкой и Херсонской областях зафиксировано снижение по отношению к прошлому году на 55% и 18% (реализовано 2 млн л и 1 млн л соответственно), а по сравнению с мартом падение составило 25% и 14%;

в Киевской области объем реализации составил 135 млн л, что на 1% меньше к апрелю 2025 года и на 7% меньше по сравнению с мартом 2026;

в Черновицкой области падение продаж составило 4% к апрелю прошлого года и 18% к марту текущего года (до 13 млн. л);

Днепропетровская и Львовская области сравнялись по объемам - по 53 млн л, что стало следствием годового роста во Львовской области на 9% при изменении показателей Днепропетровщины на 1%;

тройка лидеров (Киевская, Днепропетровская и Львовская области) суммарно реализовала 242 млн л горючего, что на 2% больше к апрелю 2025 года и на 9% меньше к марту 2026 года.

В целом с начала года в Украине реализовали более 2,67 млрд л горючего, что на 14% больше аналогичного периода 2025 года. Общая стоимость проданного горючего составила 172,4 млрд грн, продемонстрировав рост на 45%.

Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", суммарный баланс горючего за четыре месяца 2026 года вырос на 8% и составил 3,2 млн т. Баланс бензина вырос почти на 11% (до 768 тыс. т), дизельного горючего - почти на 7% (до 2,1 млн т), сжиженного до 2,1 млн т).

Ранее сообщалось, что несмотря на напряженную ситуацию в Ормузском проливе, украинские водители получили временную передышку: цены на бензин, дизель и автогаз демонстрируют падение. Однако аналитики предупреждают, что это затишье может быть обманчивым, а тренд по удешевлению — краткосрочным.