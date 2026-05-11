Нафта дорожчає після атак в Ормузькій протоці: якими будуть ціни на українських АЗС

Світовий ринок нафти лихоманить через протистояння США та Ірану, що безпосередньо впливає на українські стели АЗС. Попри напружену ситуацію в Ормузькій протоці, українські водії отримали тимчасовий передих: ціни на бензин, дизель та автогаз демонструють падіння. Проте аналітики попереджають, що це затишшя може бути оманливим, а тренд на здешевлення — короткостроковим.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту підскочили після того, як США та Іран обмінялися ударами. Але згодом вони сповільнили зростання, оскільки трейдери розраховують на паузу в бойових діях, що паралізували судноплавство в Ормузькій протоці, через яку до конфлікту йшло близько 20% світового нафтового трафіку.

Станом на вечір п'ятниці, 8 травня, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на червень здешевшали на $1,23 за барель, або на 1,23% — до $101,3 за барель. Червневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate знизилися на $0,61, або на 0,64% — до $101,9 за барель. За тиждень нафта обох марок здешевшала приблизно на 6%.

Аналітики зазначають, що ринок дедалі гостріше реагує на будь-які сигнали щодо ескалації конфлікту. Водночас інвестори продовжують уважно стежити за можливими мирними переговорами між Вашингтоном і Тегераном, які поки не дали відчутного результату. Втім, за оцінкою Reuters, зараз трейдери очікують, що угода між Іраном та США буде досягнута.

Дизель і бензин дешевшають, але тренд може різко змінитися

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", наприкінці минулого тижня гуртовий ринок дизельного пального в Україні демонстрував стабільне зниження. Станом на 8 травня порівняно з 6 травня середня ціна дизпалива в країні знизилася на 3,26 грн/л — до 78,81 грн/л. За тиждень дизель у гурті здешевшав на 3,99 грн/л.

Котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизпального) на Лондонській біржі зросли на $31,50/т (+2,8%) — до $1172,75/т. На валютному ринку фіксуються незначні зміни: за даними НБУ, гривня зміцнилася щодо долара на 0,17 грн — до 43,80 грн/$, водночас курс євро зріс на 0,14 грн — до 51,54 грн/€.

Бензин у гурті у другій половині минулого тижня також дешевшав. Станом на 8 травня порівняно з 6 травня середня гуртова ціна бензину А-95 знизилася на 54 коп./л — до 69,17 грн/л. Однак порівняно з 1 травня бензин у гурті здорожчав на 23 коп./л.

Котирування бензину А-95 на північно-західних базисах Eurobob та 95 CIF NWE у четвер, 7 травня, зменшилися на $13/т — до $1067/т та $1130/т відповідно. Водночас південний індикатор 95 (CIF Med) знизився на $9/т — до $1121/т.

На АЗС ринок пального 6–8 травня залишався різноспрямованим, однак ключовою тенденцією періоду стало зниження дизельного сегмента, яке спостерігалося в більшості великих мереж. У великих національних операторів OKKO, WOG, UPG та Ukrnafta дизельне пальне знижувалося переважно в діапазоні від 1,00 до 2,00 грн/л. Найбільш помітне зниження було в OKKO та WOG — близько 2,00 грн/л, тоді як UPG та Ukrnafta демонстрували помірніші корекції в межах 1,00 грн/л. У SOCAR ситуація відрізнялася: там спостерігалося підвищення цін приблизно на 1,00 грн/л на всі види пального. Станом на 8 травня порівняно з 6 травня середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла на 3 коп./л — до 73,11 грн/л, тоді як середня ціна дизпалива на заправках знизилася на 89 коп./л — до 87,72 грн/л. А порівняно з 1 травня бензин у роздрібі здорожчав на 1,03 грн/л, а дизпаливо здешевшало всього на 1 коп./л.

За оцінкою засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, цього тижня варто очікувати подальшого зниження цін на бензин та дизпаливо на АЗС у межах 1–2 грн/л залежно від мережі . У великих мережах зниження ціни на стелах буде помірнішим, а у тих, хто не встиг відреагувати на падіння цін 8 травня, — різкішим. Він зауважує, що зниження могло б бути суттєвішим, але мережі АЗС розуміють, що падіння паливних котирувань тимчасове і найближчим часом ситуація може різко змінитися.

Ціни знижуються, бо зараз є очікування миру в Ірані. Але є суттєве зниження залишків нафти у світі, і Ормузька протока залишається закритою, тож не виключено, що буде розворот в інший бік Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Ринок газу дочекався високого сезону, але залишається профіцитним

За даними "Нафторинка", станом на 8 травня порівняно з 6 травня середня ціна на LPG з доставкою по Україні знизилася на 1 090 грн/т — до 76 745 грн/т. Водночас ціна на умовах самовивозу знизилася на 500 грн/т — до 73 585 грн/т.

У сегменті доставки компанія "Полтава Газтрейд" масово знизила ціну пропан-бутану на 500–3 000 грн/т, закріпившись у широкому діапазоні 73 500–79 100 грн/т. Литовський газ від "Укрєвротрейд Оіл" та "Ост газ груп" також стрімко подешевшав на 500–3 600 грн/т і пропонувався в межах 71 000–76 200 грн/т залежно від області.

На ринку самовивозу компанії "Полтава Газтрейд", "Газтрон Україна", "Барс" та "ТД ДМС Трейд" масово знизили ціни на газ на 200–3 350 грн/т, встановивши пропозиції в діапазоні 72 100–76 000 грн/t. Додатково "Полтава Газтрейд" та "Газтрон Україна" опустили прайси на бутан на 1 000–1 500 грн/т — до 71 500 та 69 000 грн/т відповідно.

На АЗС ціни на скраплений газ залишалися відносно стабільними зі зниженням середньої ціни до 48,19 грн/л. Основні зміни були зосереджені в регіональному сегменті, де переважало зниження в діапазоні від 0,50 до 1,07 грн/л. Найбільше падіння зафіксовано в Grand Petrol — на рівні 2,00 грн/л. Великі мережі залишалися стабільними. Станом на 8 травня порівняно з 6 травня середня ціна пропан-бутану на АЗС знизилася на 6 коп./л — до 48,19 грн/л. Порівняно з 1 травня газ здешевшав на 48 коп./л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, цього тижня очікується подальше зниження цін на газ у гурті, оскільки трейдери розраховують на надходження в країну палива з нижчою собівартістю доставки. Загалом у гурті ціна може знизитися ще в межах 2 тис. грн/т. На АЗС цього тижня є потенціал до зниження ціни ще в межах 70 коп./л.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 77,9 89,9 49,9 WOG 77,9 89,9 49,9 Socar 77,9 89,9 49,9 Motto 72,99 86,99 47,9 БРСМ-Нафта 69,99 86,49 47,49 UPG 73,9 85,9 46,9 UKRNAFTA 71,9 86,9 47,9

Дані: застосунки мереж АЗС.