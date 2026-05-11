Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,80

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Енергетика
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нафта дорожчає після атак в Ормузькій протоці: якими будуть ціни на українських АЗС

АЗС, бензин
Ціни на пальне на початку тижня рухатимуться в бік зниження / Magnific

Світовий ринок нафти лихоманить через протистояння США та Ірану, що безпосередньо впливає на українські стели АЗС. Попри напружену ситуацію в Ормузькій протоці, українські водії отримали тимчасовий передих: ціни на бензин, дизель та автогаз демонструють падіння. Проте аналітики попереджають, що це затишшя може бути оманливим, а тренд на здешевлення — короткостроковим.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту підскочили після того, як США та Іран обмінялися ударами. Але згодом вони сповільнили зростання, оскільки трейдери розраховують на паузу в бойових діях, що паралізували судноплавство в Ормузькій протоці, через яку до конфлікту йшло близько 20% світового нафтового трафіку.

Станом на вечір п'ятниці, 8 травня, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на червень здешевшали на $1,23 за барель, або на 1,23% — до $101,3 за барель. Червневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate знизилися на $0,61, або на 0,64% — до $101,9 за барель. За тиждень нафта обох марок здешевшала приблизно на 6%.

Аналітики зазначають, що ринок дедалі гостріше реагує на будь-які сигнали щодо ескалації конфлікту. Водночас інвестори продовжують уважно стежити за можливими мирними переговорами між Вашингтоном і Тегераном, які поки не дали відчутного результату. Втім, за оцінкою Reuters, зараз трейдери очікують, що угода між Іраном та США буде досягнута.

Дизель і бензин дешевшають, але тренд може різко змінитися

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", наприкінці минулого тижня гуртовий ринок дизельного пального в Україні демонстрував стабільне зниження. Станом на 8 травня порівняно з 6 травня середня ціна дизпалива в країні знизилася на 3,26 грн/л — до 78,81 грн/л. За тиждень дизель у гурті здешевшав на 3,99 грн/л.

Котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизпального) на Лондонській біржі зросли на $31,50/т (+2,8%) — до $1172,75/т. На валютному ринку фіксуються незначні зміни: за даними НБУ, гривня зміцнилася щодо долара на 0,17 грн — до 43,80 грн/$, водночас курс євро зріс на 0,14 грн — до 51,54 грн/€.

Бензин у гурті у другій половині минулого тижня також дешевшав. Станом на 8 травня порівняно з 6 травня середня гуртова ціна бензину А-95 знизилася на 54 коп./л — до 69,17 грн/л. Однак порівняно з 1 травня бензин у гурті здорожчав на 23 коп./л.

Котирування бензину А-95 на північно-західних базисах Eurobob та 95 CIF NWE у четвер, 7 травня, зменшилися на $13/т — до $1067/т та $1130/т відповідно. Водночас південний індикатор 95 (CIF Med) знизився на $9/т — до $1121/т.

На АЗС ринок пального 6–8 травня залишався різноспрямованим, однак ключовою тенденцією періоду стало зниження дизельного сегмента, яке спостерігалося в більшості великих мереж.

У великих національних операторів OKKO, WOG, UPG та Ukrnafta дизельне пальне знижувалося переважно в діапазоні від 1,00 до 2,00 грн/л. Найбільш помітне зниження було в OKKO та WOG — близько 2,00 грн/л, тоді як UPG та Ukrnafta демонстрували помірніші корекції в межах 1,00 грн/л. У SOCAR ситуація відрізнялася: там спостерігалося підвищення цін приблизно на 1,00 грн/л на всі види пального.

Станом на 8 травня порівняно з 6 травня середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла на 3 коп./л — до 73,11 грн/л, тоді як середня ціна дизпалива на заправках знизилася на 89 коп./л — до 87,72 грн/л. А порівняно з 1 травня бензин у роздрібі здорожчав на 1,03 грн/л, а дизпаливо здешевшало всього на 1 коп./л.

За оцінкою засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, цього тижня варто очікувати подальшого зниження цін на бензин та дизпаливо на АЗС у межах 1–2 грн/л залежно від мережі. У великих мережах зниження ціни на стелах буде помірнішим, а у тих, хто не встиг відреагувати на падіння цін 8 травня, — різкішим. Він зауважує, що зниження могло б бути суттєвішим, але мережі АЗС розуміють, що падіння паливних котирувань тимчасове і найближчим часом ситуація може різко змінитися.

Ціни знижуються, бо зараз є очікування миру в Ірані. Але є суттєве зниження залишків нафти у світі, і Ормузька протока залишається закритою, тож не виключено, що буде розворот в інший бік

Дмитро Льоушкін
Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Ринок газу дочекався високого сезону, але залишається профіцитним

За даними "Нафторинка", станом на 8 травня порівняно з 6 травня середня ціна на LPG з доставкою по Україні знизилася на 1 090 грн/т — до 76 745 грн/т. Водночас ціна на умовах самовивозу знизилася на 500 грн/т — до 73 585 грн/т.

У сегменті доставки компанія "Полтава Газтрейд" масово знизила ціну пропан-бутану на 500–3 000 грн/т, закріпившись у широкому діапазоні 73 500–79 100 грн/т. Литовський газ від "Укрєвротрейд Оіл" та "Ост газ груп" також стрімко подешевшав на 500–3 600 грн/т і пропонувався в межах 71 000–76 200 грн/т залежно від області.

На ринку самовивозу компанії "Полтава Газтрейд", "Газтрон Україна", "Барс" та "ТД ДМС Трейд" масово знизили ціни на газ на 200–3 350 грн/т, встановивши пропозиції в діапазоні 72 100–76 000 грн/t. Додатково "Полтава Газтрейд" та "Газтрон Україна" опустили прайси на бутан на 1 000–1 500 грн/т — до 71 500 та 69 000 грн/т відповідно.

На АЗС ціни на скраплений газ залишалися відносно стабільними зі зниженням середньої ціни до 48,19 грн/л. Основні зміни були зосереджені в регіональному сегменті, де переважало зниження в діапазоні від 0,50 до 1,07 грн/л. Найбільше падіння зафіксовано в Grand Petrol — на рівні 2,00 грн/л. Великі мережі залишалися стабільними.

Станом на 8 травня порівняно з 6 травня середня ціна пропан-бутану на АЗС знизилася на 6 коп./л — до 48,19 грн/л. Порівняно з 1 травня газ здешевшав на 48 коп./л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, цього тижня очікується подальше зниження цін на газ у гурті, оскільки трейдери розраховують на надходження в країну палива з нижчою собівартістю доставки. Загалом у гурті ціна може знизитися ще в межах 2 тис. грн/т. На АЗС цього тижня є потенціал до зниження ціни ще в межах 70 коп./л.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л  Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л
OKKO 77,9 89,9 49,9
WOG 77,9 89,9 49,9
Socar 77,9 89,9 49,9
Motto 72,99 86,99 47,9
БРСМ-Нафта 69,99 86,49 47,49
UPG 73,9 85,9 46,9
UKRNAFTA 71,9 86,9 47,9

Дані: застосунки мереж АЗС.