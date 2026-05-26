В Україні подешевшав дизель: різке падіння гуртових цін змушує заправки змінювати цінники

В Україні подешевшав дизель / Depositphotos

Різке просідання зовнішнього ринку нафтопродуктів змусило гуртових постачальників дизельного пального 25 травня знизити ціни більш ніж на 2 грн/л. Пропозиції стартували з 71,50 грн/л, проте ближче до кінця дня опустилися до 69 грн/л і нижче.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

За інформацією учасників ринку, споживачі стали висувати жорсткіші вимоги під час переговорів щодо вартості. "Один з постійних покупців заявив, що при поточній кон’юнктурі готовий купляти не дорожче, ніж за 65 грн/л", — розповів один із гуртовиків.

На заході, який був більш інертним до змін, цінник стартував з 73,90 грн/л.

Такий рівень цін є збитковим для компаній-гуртовиків. Митна вартість ресурсу, який оформлювали на півдні днем раніше, становила не менше 73,40 грн/л. На заході цей показник зафіксовано в межах 74,40–77,78 грн/л залежно від конкретного постачальника.

Зміни на роздрібному ринку пального

Оперативний моніторинг роздрібних цін на ранок 26 травня показав, що регіональні мережі заправок почали знижувати вартість дизельного пального. Відбулися наступні зміни:

  • мережі BVS, Chipo, Neftek, EURO5, "Катрал", Green Wave і "Фактор" зменшили вартість дизелю на 1 грн/л; 
  • компанії AMIC, "БРСМ-Нафта" і Parallel провели точковий перегляд своїх тарифів; 
  • мережа UPG знизила ціну на дизельне пальне на 1 грн/л ще напередодні, встановивши її на рівні 85,90 грн/л, що компенсувало подорожчання попереднього тижня.

Паралельно UPG повернула додаткову знижку в розмірі 1 грн/л за умови оплати через гаманець у фірмовому застосунку. Таким чином, компанія знизила вартість на 1 грн/л безпосередньо на стелі, а також у додатку на бензин, де ціна склала 76,40 грн/л.

Ціни на світлі нафтопродукти у великих операторів ринку ОККО, WOG та "Укрнафта" залишилися без змін. Проте автогаз (LPG) на стелах мереж ОККО та WOG подешевшав на 1 грн/л і коштує 47,90 грн/л. Вартість автогазу на 1 грн/л також знизили мережі BVS, "Автотранс", "Катрал", "Олас" і KLO. Найбільш суттєве зниження зафіксовано на заправках Green Wave, де цінник впав на 1,30 грн/л і зупинився на позначці 45,40 грн/л.

Раніше повідомлялося, що на українському ринку пального змінилися тренди: якщо весною головне зростання припадало на дизель, то у травні 2026 року почав дорожчати бензин. З 12 по 19 травня бензин марки А-95 в Україні додав у ціні на 1,19 грн/л, досягнувши середнього показника 74,73 грн/л.

Автор:
Тетяна Ковальчук