В Україні подешевшав дизель: різке падіння гуртових цін змушує заправки змінювати цінники
Різке просідання зовнішнього ринку нафтопродуктів змусило гуртових постачальників дизельного пального 25 травня знизити ціни більш ніж на 2 грн/л. Пропозиції стартували з 71,50 грн/л, проте ближче до кінця дня опустилися до 69 грн/л і нижче.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.
За інформацією учасників ринку, споживачі стали висувати жорсткіші вимоги під час переговорів щодо вартості. "Один з постійних покупців заявив, що при поточній кон’юнктурі готовий купляти не дорожче, ніж за 65 грн/л", — розповів один із гуртовиків.
На заході, який був більш інертним до змін, цінник стартував з 73,90 грн/л.
Такий рівень цін є збитковим для компаній-гуртовиків. Митна вартість ресурсу, який оформлювали на півдні днем раніше, становила не менше 73,40 грн/л. На заході цей показник зафіксовано в межах 74,40–77,78 грн/л залежно від конкретного постачальника.
Зміни на роздрібному ринку пального
Оперативний моніторинг роздрібних цін на ранок 26 травня показав, що регіональні мережі заправок почали знижувати вартість дизельного пального. Відбулися наступні зміни:
- мережі BVS, Chipo, Neftek, EURO5, "Катрал", Green Wave і "Фактор" зменшили вартість дизелю на 1 грн/л;
- компанії AMIC, "БРСМ-Нафта" і Parallel провели точковий перегляд своїх тарифів;
- мережа UPG знизила ціну на дизельне пальне на 1 грн/л ще напередодні, встановивши її на рівні 85,90 грн/л, що компенсувало подорожчання попереднього тижня.
Паралельно UPG повернула додаткову знижку в розмірі 1 грн/л за умови оплати через гаманець у фірмовому застосунку. Таким чином, компанія знизила вартість на 1 грн/л безпосередньо на стелі, а також у додатку на бензин, де ціна склала 76,40 грн/л.
Ціни на світлі нафтопродукти у великих операторів ринку ОККО, WOG та "Укрнафта" залишилися без змін. Проте автогаз (LPG) на стелах мереж ОККО та WOG подешевшав на 1 грн/л і коштує 47,90 грн/л. Вартість автогазу на 1 грн/л також знизили мережі BVS, "Автотранс", "Катрал", "Олас" і KLO. Найбільш суттєве зниження зафіксовано на заправках Green Wave, де цінник впав на 1,30 грн/л і зупинився на позначці 45,40 грн/л.
Раніше повідомлялося, що на українському ринку пального змінилися тренди: якщо весною головне зростання припадало на дизель, то у травні 2026 року почав дорожчати бензин. З 12 по 19 травня бензин марки А-95 в Україні додав у ціні на 1,19 грн/л, досягнувши середнього показника 74,73 грн/л.