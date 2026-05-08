Крупные топливные сети начали снижать розничные цены на дизельное топливо: какая причина

горючее
В Украине упали цены на топливо / Depositphotos

По состоянию на 8 мая 2026 г. в Украине зафиксировано существенное снижение розничных цен на дизельное топливо (ДТ). Средняя стоимость дизеля снизилась на 88 коп./л и составляет 88,03 грн/л.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Enkorr.

Причины удешевления горючего

Снижение цен на стелах стало прямой реакцией операторов на резкое проседание оптового рынка. Этому предшествовали следующие факторы:

  • падение европейских котировок суммарно на $158/т (6,95 грн/л);
  • появление на юге Украины предложений дизтоплива с отгрузкой по цене 74 грн/л;
  • формирование нового более низкого ценового ориентира для внутреннего рынка.

Главной причиной такой динамики стало трехдневное падение европейских котировок, суммарно потерявших 158 долларов за тонну, что в пересчете составляет около 6,95 грн/л. Этот фактор сформировал новый ценовой ориентир для внутреннего рынка Украины.

Какие цены на АЗС?

Премиальные сети ОККО и WOG отреагировали на рыночные изменения понижением стоимости дизеля на 2 грн/л, установив цену 89,90 грн/л. Такой шаг фактически компенсировал предыдущий рост цен, зафиксированный неделей ранее.

В то же время, стоимость бензина в этих сетях осталась неизменной на уровне 77,90 грн/л. Сети "Укрнафта" и UPG также вернулись к ценовым показателям начала мая, снизив стоимость на 1 грн/л до уровня 86,90 грн/л. При этом государственный оператор "Укрнафта" стал одним из немногих, кто снизил цену и на бензин, откатив ранее добавленную гривну до отметки 69,90 грн/л.

К тренду на удешевление присоединились и другие игроки рынка, среди которых KLO, Mango, Green Wave, Chipo, EURO5, "Авантаж 7" и "Фактор", снизившие цены на сумму от 1 до 1,50 грн/л.

Наиболее выгодные предложения с учетом традиционных скидок выходного дня предоставили Grand Petrol и VostokGaz, где цены зафиксировались на уровне 86,99 грн/л и 84,99 грн/л соответственно. Другие операторы, такие как AMIC, "БРСМ-Нефть", "Днепронефть" и RLS, также скорректировали ценники в сторону уменьшения в среднем на 20-95 копеек.

В результате этих колебаний разница в цене между маркетмейкерами и дискаунтерами на дизельном топливе выросла до 4,06 грн/л, а на бензине достигла почти 8 грн/л.

Напомним, в апреле сеть АЗС "Укрнафта" стала лидером розничного рынка горючего в Украине. Объем реализации составил около 120 млн. литров. Основными факторами роста стали низкие цены и расширение сети АЗС.

Автор:
Татьяна Ковальчук