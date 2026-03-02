Украина будет лицензировать импорт молдавского вина и винограда в ответ на ограничение экспорта мяса птицы

Кабинет Министров Украины готовит проект постановления о введении режима лицензирования импорта винограда, вина и спирта из Республики Молдова. Это решение является ответом на ограничение молдавской стороны по экспорту украинского мяса птицы, субпродуктов и продукции, содержащей мясо птицы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Ограничение Молдовы было введено Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (ANSA) 26 января 2026 г. № 48. В нотификации Всемирной торговой организации (ВТО) указана некорректная информация о причинах решения, что создает риски распространения необоснованных барьеров для украинской агропродовольственной продукции в других странах.

Украинская сторона отреагировала оперативно: проведен государственный контроль и первичная проверка. Метронидазол обнаружен только в одном образце кормов, что свидетельствует о несистемном характере инцидента. Нарушения в самом мясе птицы не зафиксированы.

"В то же время введенные молдавской стороной ограничения непропорциональны и распространены на продукцию, в отношении которой не зафиксировано никаких нарушений. Если такие решения не будут пересмотрены на основе доказательных результатов и научно обоснованной оценки рисков, Украина будет применять предусмотренные международными соглашениями инструменты защиты своих экономических интересов", — отметил Тарас Высоцкий, заместитель министра.

Введение режима лицензирования импорта молдавской винодельческой и спиртовой продукции рассматривается как пропорциональный и правовой инструмент реагирования. Украина отдает приоритет диалогу, однако оставляет за собой право адекватных мер по защите национальных производителей и стабильности агропродовольственного сектора.

Также напомним, национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы 26 января 2026 ввело временный запрет на импорт из Украины мясо птицы и кормов для птицы.