Украинский производитель получил право на поставку курятины в Молдову

Официально восстановлен доступ на рынок Республики Молдова для замороженного и охлажденного мяса птицы украинского производства от одного украинского предприятия, имеющего право экспорта в Европейский Союз.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз Госпродпотребслужбы.

Это решение явилось результатом второй рабочей встречи представителей Госпродпотребслужбы и молдавского агентства ANSA. Стороны подробно обсудили текущий этап возвращения украинской мясной продукции на соседний рынок.

Результаты лабораторных проверок

Основой для положительного решения явились данные исследований, проведенных в лабораториях Европейского Союза.

Полученные результаты официально подтвердили, что украинская продукция полностью отвечает установленным нормам и стандартам безопасности.

Именно эти доказательства качества позволили снять ограничения первого производителя и заложить фундамент для дальнейшей торговли.

Частичное восстановление доступа на рынок

По итогам переговоров, Республика Молдова открыла рынок для охлажденного и замороженного мяса птицы от одного украинского предприятия.

Речь идет о производителе, который уже имеет официальное право экспорта своей продукции в страны Европейского Союза.

Следующий шаг — возобновление экспорта в Молдову для других украинских производителей, над чем Госпотребслужба уже работает вместе с ANSA.

Напомним, правительство готовит проект постановления о введении режима лицензирования импорта винограда, вина и спирта из Молдовы. Это решение является ответом на ограничение молдавской стороны по экспорту украинского мяса птицы, субпродуктов и продукции, содержащей мясо птицы.