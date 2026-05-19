Почти 7,5 млн бройлеров в год: птицефабрика во Львовской области планирует значительно нарастить мощности

ООО "Суховоля Агро" планирует более чем в 1,5 раза увеличить мощности собственной птицефабрики неподалеку от города Броды Золочевского района Львовской области. Общая производительность предприятия после модернизации вырастет до 7,43 млн кур-бройлеров в год.

Птицеводческий комплекс работает в одноименном селе Суховоля Бродовской общины с 2018 года. Компания использует 19 га территории, где птицу содержат в 10 птичниках.

Проект расширения подразумевает достройку еще шести птичников для выращивания бройлеров. Благодаря этому количество птицы на ферме увеличится до 1,23 млн. голов одновременной посадки.

В сообщении компании о плановой деятельности указаны технологические параметры производства: "Откорма на птицефабрике будут подвергаться бройлеры в возрасте от 1 суток и весом до 0,04 кг в течение 45 суток с доведением птицы до товарной массы 3,5 кг".

Для сравнения, в 2025 году компания имела на территории птицефабрики девять птичников, а годовая мощность комплекса составила 3,31 млн бройлеров. Таким образом, новое строительство позволит существенно повысить объем производства мясной продукции.

Согласно данным YouControl, ООО "Суховоля Агро" имеет уставный капитал 3,78 млн грн. Его основателем, директором и конечным бенефициарным владельцем является Николай Гуляйгродский.

