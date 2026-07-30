ЕС перечислил Украине 3,47 млрд евро: куда направят средства

Украина получила очередной транш в размере 3,47 млрд. евро от Европейского Союза в рамках механизма Ukraine Support Loan.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

ЕС предоставил Украине новый транш

Полученные средства будут направлены на усиление обороноспособности страны и финансирование первоочередных потребностей государства.

В целом в 2026 году в рамках этого механизма для Украины предусмотрено 45 млрд евро финансовой поддержки. По состоянию на сегодняшний день уже привлечено 11,6 млрд евро, из которых 3,2 млрд евро направлено на покрытие бюджетных нужд, а 8,4 млрд евро - на финансирование оборонного сектора.

В украинском правительстве поблагодарили Европейскую комиссию и государства-члены ЕС за последовательную поддержку Украины и продолжение финансовой помощи в условиях войны.

Напомним, Совет ЕС утвердил изменения в программу Ukraine Facility, увеличив финансирование на 2026 год на €8,3 млрд. Для получения средств Украина должна выполнить 27 новых индикаторов реформ, в том числе в сфере борьбы с коррупцией и судопроизводства.