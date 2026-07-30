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ЄС перерахував Україні 3,47 млрд євро: куди спрямують кошти

евро
Україна отримала 3,47 млрд євро від ЄС / Depositphotos

Україна отримала черговий транш у розмірі 3,47 млрд євро від Європейського Союзу в межах механізму Ukraine Support Loan. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

ЄС надав Україні новий транш

 Отримані кошти спрямують на посилення обороноздатності країни та фінансування першочергових потреб держави.

Загалом у 2026 році в межах цього механізму для України передбачено 45 млрд євро фінансової підтримки. Станом на сьогодні вже залучено 11,6 млрд євро, з яких 3,2 млрд євро спрямовано на покриття бюджетних потреб, а 8,4 млрд євро - на фінансування оборонного сектору.

В українському уряді подякували Європейській комісії та державам-членам ЄС за послідовну підтримку України та продовження фінансової допомоги в умовах війни.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила зміни до програми Ukraine Facility, збільшивши фінансування на 2026 рік на €8,3 млрд. Для отримання коштів Україна має виконати 27 нових індикаторів реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією та судочинства.

Автор:
Ольга Опенько