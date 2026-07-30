Акции известного производителя спортивной одежды упали на рекордные 17%

Акции немецкого производителя спортивной одежды и обуви Adidas обвалились более чем на 17% во время торгов во Франкфурте, продемонстрировав самое однодневное падение в истории компании. Причиной стала ниже ожиданий аналитиков операционная прибыль во втором квартале.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Финансовые результаты за второй квартал

Несмотря на общий рост продаж, ключевые финансовые показатели компании оказались неоднородными:

Операционная прибыль: выросла на 5% и составила €574 млн, однако не оправдал консенсус-прогноз аналитиков в €623 млн.

Маркетинговые расходы: выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за активной рекламной кампании в Чемпионат мира по футболу.

Квартальная выручка: выросла на 14% в нейтральном валютном выражении — до €6,74 млрд ($7,72 млрд), что превысило ожидание рынка (€6,63 млрд).

Двухзначный рост продаж наблюдался во всех регионах, кроме Европы, где рынок оказался под давлением из-за значительных скидок со стороны ритейлеров.

Обновленный прогноз на 2026 год и кадровые изменения

На фоне высокого спроса бренд повысил прогноз роста годовой выручки на 2026 год до 9–10% (ранее ожидался рост в верхнем пределе однозначного диапазона). Прогноз по годовой операционной прибыли оставили без изменений — около €2,3 млрд.

Кроме того, компания объявила об изменениях в руководстве: в конце года должность финансового директора занимает Биргит Кретчмер. Она сменит Харма Ольмайера, решившего не продлевать свой контракт.

Напомним, ранее сообщалось, что выручка Hermès выросла до €4,1 млрд, несмотря на спад на Ближнем Востоке, благодаря высокому спросу на европейском и американском рынках.