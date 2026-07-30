Кукуруза в Украине дешевеет из-за проблем с экспортом и роста предложения

Цены на кукурузу в Украине продолжают снижаться на фоне падения мировых котировок, сокращения экспортного спроса и проблем с морскими поставками. Дополнительное давление на рынок создают благоприятную погоду в США и ожидание рекордного урожая в Южной Америке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Зерновой биржи".

Почему дешевеет украинская кукуруза

Цены на фуражную кукурузу в Украине продолжают падать на фоне снижения биржевых котировок в Чикаго, сокращения экспортного спроса и отсутствия полноценных поставок через морские порты.

Дополнительное давление на рынок создает снижение цен на другие зерновые культуры – пшеницу и ячмень. Экспортные цены спроса на фуражный ячмень снизились до 7000 грн за тонну, а на фуражную пшеницу – до 8000 грн за тонну с доставкой в порты. В то же время трейдеры практически не закупают кукурузу в портах, из-за чего внутренние цены на нее за неделю снизились еще на 500–1000 грн за тонну – до 7000–8000 грн за тонну с доставкой на предприятия.

В то же время, сохраняется спрос на кукурузу старого урожая для экспорта в страны ЕС через западную границу. Цены на такие поставки составляют около 8000–9000 грн. за тонну.

Мировой рынок кукурузы находится под давлением. В Чикаго декабрьские фьючерсы за последнюю неделю снизились на 3% – до $184,6 за тонну. Причинами стали улучшение погодных условий в США, ожидание осадков и благоприятные условия для развития посевов.

На европейском рынке ноябрьские фьючерсы на кукурузу на бирже Euronext в Париже за неделю подешевели на 3,8% – до 250,25 евро за тонну. На цены повлияли падение стоимости нефти и снижение котировок аграрной продукции.

Дополнительным фактором давления остаются прогнозы по увеличению урожая кукурузы в Южной Америке. Ожидается, что производство в Аргентине может вырасти с 51 млн. тонн до рекордных 71,5 млн. тонн, а в Бразилии - до 141,7 млн. тонн благодаря благоприятным погодным условиям.

Из-за ограничения экспорта украинской кукурузы морским путем Украина может потерять часть поставок на рынок Египта, постепенно переходящего к поставщикам из Южной Америки. Основным доступным направлением для украинского экспорта остается Европейский Союз, однако возможности наращивания поставок могут быть ограничены из-за проблем с железнодорожной логистикой на западной границе.

Ранее сообщалось, что экспортные цены на кукурузу в Украине продолжают снижаться из-за более слабого спроса со стороны трейдеров и активизации нового урожая в Турции.