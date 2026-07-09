Рынок кукурузы: почему в Украине падают цены, а биржи демонстрируют рост

Экспортные цены на кукурузу в Украине продолжают снижаться из-за более слабого спроса со стороны трейдеров и активизации нового урожая в Турции. В то же время, рост биржевых котировок в Европе и спрос на кукурузу нового урожая сдерживают дальнейшее падение цен на украинском рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Зерновой биржи".

Что будет с ценами на кукурузу?

В Украине продолжают снижаться экспортные цены на кукурузу из-за сокращения спроса со стороны трейдеров и завершения формирования экспортных партий. В то же время, активный спрос на кукурузу нового урожая и рост биржевых котировок в Европе сдерживают дальнейшее падение цен.

За неделю экспортные закупочные цены на кукурузу снизились на 100–200 грн за тонну – до 10,5–10,6 тыс. грн/т, или 211–213 долл./т с доставкой в черноморские порты. Дополнительное давление на рынок создает удешевление фуражного ячменя и пшеницы.

Одной из причин сокращения спроса стало то, что Турция, которая является одним из ключевых импортеров украинского зерна, приступила к сбору собственного урожая ячменя и пшеницы. Ожидается, что в этом году страна получит высокий урожай кукурузы, что уменьшает потребность в импорте.

В то же время европейские покупатели активизировали закупки кукурузы нового урожая из-за погодных рисков. В настоящее время трейдеры предлагают за украинскую кукурузу с поставкой в октябре-декабре 210-215 долл./т, что поддерживает форвардный рынок.

На мировых рынках цены растут из-за жары в странах Европейского Союза, прежде всего, во Франции, где ухудшилось состояние посевов кукурузы. На бирже Euronext ноябрьские фьючерсы на кукурузу достигали самого высокого уровня с июня 2024 года, хотя впоследствии частично скорректировались.

По данным FranceAgriMer, в конце июня доля посевов кукурузы в хорошем и отличном состоянии во Франции сократилась с 76 до 58%, что стало самым низким показателем за последние 13 лет.

В то же время в США погодные условия остаются благоприятными для развития посевов. По информации NASS Crop Progress, 67% посевов кукурузы находятся в хорошем и отличном состоянии, что сдерживает дальнейший рост мировых цен.

Дополнительное давление на украинскую кукурузу создает увеличение предложения из Южной Америки. В Бразилии продолжается активная уборка второго урожая, а цены на зерно продолжают снижаться. Также более дешевую кукурузу предлагает Аргентина.

Аналитики отмечают, что наращивание экспорта из Бразилии и Аргентины в июле-августе усилит конкуренцию для украинской кукурузы, особенно на европейском рынке, который остается главным драйвером мировых цен.

Ранее на украинском рынке кукурузы продолжался рост цен на фоне активного экспортного спроса, в частности со стороны Турции, и уменьшение предложения от производителей. Дополнительная поддержка рынка обеспечивает повышение биржевых котировок и ограниченная активность фермеров в продажах.