Украина увеличивает экспорт кукурузы, несмотря на рост цен: что происходит на рынке

Зерновая биржа.

Почему дорожает кукуруза в Украине в 2026 году

Цены на кукурузу в Украине продолжают расти на фоне активного спроса Турции и сокращения предложения от производителей. Дополнительную поддержку рынка обеспечивает повышение биржевых котировок, что влияет как на старый, так и новый урожай.

За неделю экспортные цены на кукурузу выросли на 150-200 грн/т и составляют 11 000-11 200 грн/т (222–225 $/т) с доставкой в порты Черного моря. В то же время, фермеры сдерживают продажи, ожидая дальнейшего повышения цен.

В апреле 2026 года Украина увеличила экспорт кукурузы на 8% по сравнению с мартом – с 2,503 до 2,688 млн т. Всего в 2025/26 маркетинговом году экспортировано 15,91 млн т (18,5 млн т в прошлом году) из прогнозируемых USDA 22 млн т.

Эксперты отмечают, что апрельские объемы стали одними из самых больших в сезоне и подтвердили стабильный спрос на украинскую кукурузу в странах Средиземноморья и Ближнего Востока. Лидером импорта стала Турция, приобретшая около 1,017 млн т (38% экспорта). Также значительные объемы закупили Италия – 353 тыс. т, Испания – 284 тыс. т, Тунис – 159 тыс. т, Израиль – 155 тыс. т, Ливия – 151 тыс. т, Нидерланды – 129 тыс. т и Южная Корея – 102 тыс. т.

Дополнительно на рынок влияют погодные условия: потепление в Украине активизировало сев, что снизило предложение фермеров. Переработчики также повысили закупочные цены до 10100–10400 грн/т, усиливая конкуренцию с экспортерами.

Запасы кукурузы на 1 апреля составили 8,8 млн т, что на 46,6% больше, чем годом ранее. По оценкам, к концу сезона может быть экспортировано еще 6-7 млн. т зерновой.

На мировом рынке ситуацию дополнительно усложняют энергетические факторы. Затяжной конфликт с Ираном поддерживает высокие цены на нефть, что повышает стоимость горючего и удобрений и влияет на себестоимость агропроизводства.

В США по состоянию на 3 мая кукурузой засеяно 38% площадей, что на 4% больше среднего пятилетнего показателя. Июльские фьючерсы в Чикаго выросли на 3,6% до 190,94$/т (+4,7% за месяц), декабрьские – на 3% до 198,4$/т (+4,6% за месяц).

По данным экспортных инспекций, в период 24-30 апреля экспорт кукурузы из США вырос на 22,4% - до 2,03 млн т. Общий экспорт в 2025/26 МГ достиг 55,5 млн т из прогнозируемых 83,8 млн т, что на 30,5% превышает прошлогодние темпы.

В то же время , StoneX Group Inc. повысила прогноз урожая кукурузы в Бразилии на 1,3 млн т - до 137 млн т, что на 5 млн т больше оценки USDA, благодаря расширению площадей и благоприятным осадкам.

