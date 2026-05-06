Україна збільшує експорт кукурудзи попри зростання цін: що відбувається на ринку

На українському ринку кукурудзи триває зростання цін на тлі активного експортного попиту, зокрема з боку Туреччини, та зменшення пропозиції від виробників. Додаткову підтримку ринку забезпечує підвищення біржових котирувань і обмежена активність фермерів у продажах.

Як пише Delo.ua, про це інформує Зернова біржа.

Чому дорожчає кукурудза в Україні у 2026 році

Ціни на кукурудзу в Україні продовжують зростати на тлі активного попиту з боку Туреччини та скорочення пропозиції від виробників. Додаткову підтримку ринку забезпечує підвищення біржових котирувань, що впливає як на старий, так і на новий врожай.

Протягом тижня експортні ціни на кукурудзу зросли на 150-200 грн/т і становлять 11 000-11 200 грн/т (222–225 $/т) з доставкою до портів Чорного моря. Водночас фермери стримують продажі, очікуючи подальшого підвищення цін.

У квітні 2026 року Україна збільшила експорт кукурудзи на 8% у порівнянні з березнем - з 2,503 до 2,688 млн т. Загалом у 2025/26 маркетинговому році експортовано 15,91 млн т (18,5 млн т торік) із прогнозованих USDA 22 млн т.

Експерти відзначають, що квітневі обсяги стали одними з найбільших у сезоні та підтвердили стабільний попит на українську кукурудзу в країнах Середземномор’я та Близького Сходу. Лідером імпорту стала Туреччина, яка придбала близько 1,017 млн т (38% експорту). Також значні обсяги закупили Італія - 353 тис. т, Іспанія - 284 тис. т, Туніс - 159 тис. т, Ізраїль - 155 тис. т, Лівія - 151 тис. т, Нідерланди - 129 тис. т та Південна Корея - 102 тис. т.

Додатково на ринок впливають погодні умови: потепління в Україні активізувало сівбу, що знизило пропозицію від фермерів. Переробники також підвищили закупівельні ціни до 10 100–10 400 грн/т, посилюючи конкуренцію з експортерами.

Запаси кукурудзи станом на 1 квітня становили 8,8 млн т, що на 46,6% більше, ніж роком раніше. За оцінками, до кінця сезону може бути експортовано ще 6–7 млн т зернової.

На світовому ринку ситуацію додатково ускладнюють енергетичні фактори. Затяжний конфлікт із Іраном підтримує високі ціни на нафту, що підвищує вартість пального й добрив і впливає на собівартість агровиробництва.

У США станом на 3 травня кукурудзою засіяно 38% площ, що на 4% більше за середній п’ятирічний показник. Липневі ф’ючерси в Чикаго зросли на 3,6% до 190,94 $/т (+4,7% за місяць), грудневі - на 3% до 198,4 $/т (+4,6% за місяць).

За даними експортних інспекцій, у період 24–30 квітня експорт кукурудзи зі США зріс на 22,4% - до 2,03 млн т. Загальний експорт у 2025/26 МР досяг 55,5 млн т із прогнозованих 83,8 млн т, що на 30,5% перевищує минулорічні темпи.

Водночас StoneX Group Inc. підвищила прогноз врожаю кукурудзи в Бразилії на 1,3 млн т - до 137 млн т, що на 5 млн т більше за оцінку USDA, завдяки розширенню площ і сприятливим опадам.

Раніше повідомлялося, що Україні необхідно залучити до $85–90 млрд інвестицій у переробку агропродукції, щоб збільшити річний агроекспорт із нинішніх $27 млрд до понад $120 млрд.