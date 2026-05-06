Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

--0,03

EUR

51,40

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,60

51,41

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна збільшує експорт кукурудзи попри зростання цін: що відбувається на ринку

кукурудза
Ринок кукурудзи в Україні демонструє зростання цін / Freepik

На українському ринку кукурудзи триває зростання цін на тлі активного експортного попиту, зокрема з боку Туреччини, та зменшення пропозиції від виробників. Додаткову підтримку ринку забезпечує підвищення біржових котирувань і обмежена активність фермерів у продажах.

Як пише Delo.ua, про це інформує Зернова біржа.

Чому дорожчає кукурудза в Україні у 2026 році

Ціни на кукурудзу в Україні продовжують зростати на тлі активного попиту з боку Туреччини та скорочення пропозиції від виробників. Додаткову підтримку ринку забезпечує підвищення біржових котирувань, що впливає як на старий, так і на новий врожай.

Протягом тижня експортні ціни на кукурудзу зросли на 150-200 грн/т і становлять 11 000-11 200 грн/т (222–225 $/т) з доставкою до портів Чорного моря. Водночас фермери стримують продажі, очікуючи подальшого підвищення цін.

У квітні 2026 року Україна збільшила експорт кукурудзи на 8% у порівнянні з березнем -  з 2,503 до 2,688 млн т. Загалом у 2025/26 маркетинговому році експортовано 15,91 млн т (18,5 млн т торік) із прогнозованих USDA 22 млн т.

Експерти відзначають, що квітневі обсяги стали одними з найбільших у сезоні та підтвердили стабільний попит на українську кукурудзу в країнах Середземномор’я та Близького Сходу. Лідером імпорту стала Туреччина, яка придбала близько 1,017 млн т (38% експорту). Також значні обсяги закупили Італія - 353 тис. т, Іспанія - 284 тис. т, Туніс - 159 тис. т, Ізраїль - 155 тис. т, Лівія - 151 тис. т, Нідерланди - 129 тис. т та Південна Корея - 102 тис. т.

Додатково на ринок впливають погодні умови: потепління в Україні активізувало сівбу, що знизило пропозицію від фермерів. Переробники також підвищили закупівельні ціни до 10 100–10 400 грн/т, посилюючи конкуренцію з експортерами.

Запаси кукурудзи станом на 1 квітня становили 8,8 млн т, що на 46,6% більше, ніж роком раніше. За оцінками, до кінця сезону може бути експортовано ще 6–7 млн т зернової.

На світовому ринку ситуацію додатково ускладнюють енергетичні фактори. Затяжний конфлікт із Іраном підтримує високі ціни на нафту, що підвищує вартість пального й добрив і впливає на собівартість агровиробництва.

У США станом на 3 травня кукурудзою засіяно 38% площ, що на 4% більше за середній п’ятирічний показник. Липневі ф’ючерси в Чикаго зросли на 3,6% до 190,94 $/т (+4,7% за місяць), грудневі - на 3% до 198,4 $/т (+4,6% за місяць).

За даними експортних інспекцій, у період 24–30 квітня експорт кукурудзи зі США зріс на 22,4% - до 2,03 млн т. Загальний експорт у 2025/26 МР досяг 55,5 млн т із прогнозованих 83,8 млн т, що на 30,5% перевищує минулорічні темпи.

Водночас StoneX Group Inc. підвищила прогноз врожаю кукурудзи в Бразилії на 1,3 млн т - до 137 млн т, що на 5 млн т більше за оцінку USDA, завдяки розширенню площ і сприятливим опадам.

Раніше повідомлялося, що Україні необхідно залучити до $85–90 млрд інвестицій у переробку агропродукції, щоб збільшити річний агроекспорт із нинішніх $27 млрд до понад $120 млрд.

Автор:
Ольга Опенько