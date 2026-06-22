Искусственный интеллект и круговая защита экипажа: Минобороны кодифицировало бронеавтомобиль "Гюрза-2"

Министерство обороны кодифицировало усовершенствованную версию бронеавтомобиля UAT.GYURZA-02. Конструкторы учли отзывы военных. Они усилили независимую подвеску, поставили круговую защиту от обломков, а также интегрировали искусственный интеллект для мониторинга угроз.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основные характеристики

Бронекорпус получил круговой противообломочный забой. Он защищает экипаж, десант и оборудование от обломков. Противоменная защита соответствует уровню 3а и 3b по стандарту STANAG 4569 — выдерживает подрыв эквивалентный 8 кг тротила.

Полная масса машины – чуть больше 18 тонн. Грузоподъемность выросла до 2,5 тонн. Дорожный просвет составляет 380 мм, запас хода – 1200 км, максимальная скорость – 110 км/ч.

"Гюрза-2" выпускается в двух вариантах: с поворотной башней для вооружения и без нее. Внутри есть системы вентиляции, обогрева, кондиционирования и автономный топливный обогреватель. Установлены системы пожаротушения моторного и десантного отсеков.

Машина имеет комплекс ночного видения и обзорную телевизионную систему из четырех видеокамер. Дополнительно можно установить программное обеспечение для мониторинга внешней среды с использованием искусственного интеллекта.

Напомним, украинские производители бронетехники и военных автомобилей начинают выходить на международный рынок. Иностранные партнеры все активнее интересуются украинскими бронемашинами, мобильными антидроновыми платформами и решениями для современной войны дронов.