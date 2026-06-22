Штучний інтелект та круговий захист екіпажу: Міноборони кодифікувало бронеавтомобіль "Гюрза-2"

Міністерство оборони кодифікувало удосконалену версію бронеавтомобіля UAT.GYURZA-02. Конструктори врахували відгуки військових. Вони посилили незалежну підвіску, поставили круговий захист від уламків, а також інтегрували штучний інтелект для моніторингу загроз.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Основні характеристики

Бронекорпус отримав круговий протиуламковий підбій. Він захищає екіпаж, десант і обладнання від уламків. Протимінний захист відповідає рівню 3а та 3b за стандартом STANAG 4569 — витримує підрив еквівалентний 8 кг тротилу.

Повна маса машини — трохи більше 18 тонн. Вантажопідйомність зросла до 2,5 тонни. Дорожній просвіт становить 380 мм, запас ходу — 1200 км, максимальна швидкість — 110 км/год.

"Гюрза-2" випускають у двох варіантах: з поворотною баштою для озброєння та без неї. Усередині є системи вентиляції, обігріву, кондиціонування та автономний паливний обігрівач. Встановлені системи пожежогасіння моторного та десантного відсіків.

Машина має комплекс нічного бачення та оглядову телевізійну систему з чотирьох відеокамер. Можна додатково встановити програмне забезпечення для моніторингу зовнішнього середовища з використанням штучного інтелекту.

Нагадаємо, українські виробники бронетехніки та військових автомобілів починають виходити на міжнародний ринок. Іноземні партнери дедалі активніше цікавляться українськими бронемашинами, мобільними антидроновими платформами та рішеннями для сучасної війни дронів.