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Новий наземний робот для ЗСУ: Міноборони кодифікувало "Tanchik Droid 12.7"

Tanchik Droid 12.7
Міноборони кодифікувало "Tanchik Droid 12.7" / Міноборони

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у Збройних Силах України розвідувально-ударний наземний роботизований комплекс "Tanchik Droid 12.7". Головне завдання цього безпілотника — берегти життя військових на першій лінії та виконувати найнебезпечніші завдання у районах найвищого вогневого ураження.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Комплекс розробило українське підприємство спеціально для умов сучасної війни високої інтенсивності. Конструктори спиралися на реальний бойовий досвід застосування вітчизняних та іноземних роботів і реалізували низку рішень, які підвищують ефективність та живучість платформи. 

Серед переваг НРК — тривалий час автономної роботи, широкі позашляхові можливості та висока вогнева міць.

Технології замість ризику: можливості платформи

Оператор повністю керує наземним дроном із безпечного укриття, використовуючи надійний канал управління, що мінімізує ризики для особового складу.

Наземний робот "Tanchik Droid 12.7" призначений для:

  • дистанційного спостереження за полем бою;
  • ведення розвідки;
  • знищення живої сили, неброньованої та легкоброньованої техніки ворога.

Нагадаємо, раніше Міноборони кодифікувало бронеавтомобіль "Гюрза-2". Міністерство оборони кодифікувало удосконалену версію бронеавтомобіля UAT.GYURZA-02. Конструктори врахували відгуки військових. Вони посилили незалежну підвіску, поставили круговий захист від уламків, а також інтегрували штучний інтелект для моніторингу загроз.

Автор:
Максим Кольц