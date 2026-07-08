Минобороны кодифицировало бронеавтомобиль "Десна": какие характеристики

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах многоцелевой бронеавтомобиль UAT.DESNA. Украинская машина предназначена для быстрого перемещения пехоты и грузов в сложных условиях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Украинский "Хамви" для ВСУ

Бронеавтомобиль был изготовлен на украинском предприятии. UAT.DESNA принадлежит к среднему классу многоцелевых бронемашин – так же, как американский HMMWV ("Хамви"). При создании украинские инженеры учли конструктивные решения этого класса техники, а также реальный опыт эксплуатации военных машин в условиях современной войны.

Главной особенностью "Десны" является сочетание компактных габаритов, высокой проходимости и мобильности. Автомобиль получил собственное шасси, разработанное специально для выполнения военных задач в сложных условиях.

Длина бронеавтомобиля составляет 5,35 метра, ширина – 2,7 метра, а высота – около 2 метров. Благодаря таким параметрам машина должна быть устойчива во время маневров, хорошо преодолевать пересеченную местность и оставаться менее заметной в полевых условиях.

UAT.DESNA может преодолевать водные преграды глубиной до 70 сантиметров и развивать скорость до 110 км/ч. В кабине могут разместиться водитель и четверо военных. При общей массе 8,3 тонн бронеавтомобиль способен перевозить до 1,5 тонн груза.

Разработчики создали "Десну" для заполнения промежуточной ниши между легкими незащищенными пикапами и тяжелыми бронированными машинами класса MRAP.

Среди преимуществ UAT.DESNA:

конструкция, созданная именно для военного применения, а не переоборудованный гражданский автомобиль;

баланс между уровнем защиты и мобильностью;

модульная архитектура кузова;

эргономичная конструкция и эффективное шасси;

автоматическая коробка;

экономичность в использовании.

Украинский бронеавтомобиль совмещает опыт конструкторов многоцелевой военной техники и требования, предъявляемые к современному поле боя.

Напомним, ранее "Украинская бронетехника" провела успешное испытание 10-местного специализированного бронеавтомобиля "Новатор" с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства "ТАВРИЯ-14,5".