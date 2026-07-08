Міноборони кодифікувало бронеавтомобіль "Десна": які характеристики

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах багатоцільовий бронеавтомобіль UAT.DESNA. Українська машина створена для швидкого переміщення піхоти та вантажів у складних умовах.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Український "Хамві"для ЗСУ

Бронеавтомобіль виготовили на українському підприємстві. UAT.DESNA належить до середнього класу багатоцільових бронемашин - так само, як американський HMMWV ("Хамві"). Під час створення українські інженери врахували конструктивні рішення цього класу техніки, а також реальний досвід експлуатації військових машин в умовах сучасної війни.

Головною особливістю "Десни" є поєднання компактних габаритів, високої прохідності та мобільності. Автомобіль отримав власне шасі, розроблене спеціально для виконання військових завдань у складних умовах.

Довжина бронеавтомобіля становить 5,35 метра, ширина - 2,7 метра, а висота - близько 2 метрів. Завдяки таким параметрам машина має бути стійкою під час маневрів, добре долати пересічену місцевість і залишатися менш помітною у польових умовах.

UAT.DESNA може долати водні перешкоди глибиною до 70 сантиметрів і розвивати швидкість до 110 км/год. У кабіні можуть розміститися водій і четверо військових. При загальній масі 8,3 тонни бронеавтомобіль здатний перевозити до 1,5 тонни вантажу.

Розробники створили "Десну" для заповнення проміжної ніші між легкими незахищеними пікапами та важкими броньованими машинами класу MRAP.

Серед переваг UAT.DESNA:

конструкція, створена саме для військового застосування, а не переобладнаний цивільний автомобіль;

баланс між рівнем захисту та мобільністю;

модульна архітектура кузова;

ергономічна конструкція та ефективне шасі;

автоматична коробка передач;

економічність у використанні.

Український бронеавтомобіль поєднує досвід конструкторів багатоцільової військової техніки та вимоги, які висуває сучасне поле бою.

Нагадаємо, раніше "Українська бронетехніка" провела успішне випробування 10-місного спеціалізованого бронеавтомобіля "Новатор" із бойовим дистанційно керованим модулем вітчизняного виробництва "ТАВРІЯ-14,5".