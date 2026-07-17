Новий перехоплювач для ЗСУ: Міноборони кодифікувало український дрон "Циклоп"

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Збройних Силах України новий ефективний вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Циклоп". Цей дрон призначений для знищення як повітряних, так і наземних цілей противника.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Новинку розробило українське підприємство, яке вже має значний досвід створення озброєння та військової техніки для умов високоінтенсивної війни. Різні модифікації цього комплексу успішно виконують завдання на передовій уже кілька років.

Головними перевагами нового комплексу розробники називають високу маневровість, точність, а також плавне пілотування на різних швидкостях.

Модифікації та технічні характеристики комплексу

БпАК "Циклоп" випускається у кількох варіантах під конкретні бойові завдання:

Базові модифікації: дешевші, простіші за конструкцією та в експлуатації. Їх використовують для ударів по наземних об'єктах або по повільних повітряних цілях на малій висоті.

Високотехнологічні модифікації: мають підвищені тактико-технічні характеристики і створені для перехоплення швидкісних ударних дронів типу "Шахед" на великій висоті.

Сам безпілотник "Циклоп" має розмах крил трохи більше 1 метра і здатний залишатися у повітрі майже 1,5 години. При цьому він може підійматися вище, ніж максимальна робоча висота російських розвідувальних чи ударних БпЛА. Радіусу дії одного комплексу цілком достатньо, щоб повністю захистити будь-який обласний центр України від ворожих нальотів. Завдяки високій швидкості та компактним розмірам сам "Циклоп" залишається майже невразливим для ворожого вогню.

Які ворожі цілі вже знищує український безпілотник

Модифікація "Циклоп V2" вже записала на свій рахунок понад сотню ліквідованих повітряних цілей ворога. Український перехоплювач успішно полює на такі російські безпілотники:

розвідувальні Zala, "Орлан" та Supercam;

ударні дроні-камікадзе "Ланцет", "Гербера" та "Молнія".

Крім того, саме "Циклоп" став першим безпілотником, який уразив російський "шахед" над територією Курської області РФ.

Нагадаємо, раніше Міноборони допустило до використання 413 нових дронів. Міністерство оборони України від початку 2026 року кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони 413 нових безпілотних авіаційних комплексів, що стало рекордним показником для такого періоду.