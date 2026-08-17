Доба в повітрі та дальність до Сибіру: Міноборони кодифікувало новий безпілотник "Довбуш Т40"

Міністерство оборони України кодифікувало вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Довбуш Т40", дальність польоту якого дозволяє вражати об'єкти в російському Сибіру.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Призначення "Довбуш Т40"

Цей багатофункціональний безпілотний літак стратегічного рівня призначений для виконання таких завдань:

глибинної розвідки;

коригування вогню;

нанесення високоточних ударів по спорудах, техніці та особовому складу противника на значній відстані від лінії бойового зіткнення.

Дальності застосування апарата достатньо для ураження об’єктів за Уралом і в російському Сибіру.

Технічні характеристики та переваги

БпАК "Довбуш Т40" має розмах крил майже 5 м (16,40 футів) і може перебувати у повітрі понад 24 години. За результатами випробувань безпілотник підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики.

Апарат має такі конструктивні особливості:

наднизьку радіолокаційну помітність;

високопродуктивний двигун із системою електронного впорскування;

високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби;

технологічне оснащення для різних варіантів ураження цілей (використання як камікадзе або скидання боєприпасів).

Створення моделі

Безпілотний комплекс виготовило українське підприємство. Нова модель створена на основі зворотного зв'язку після експлуатації попередніх розробок — БпАК "Довбуш Т20" та "Котигорошко", які застосовуються на полі бою з 2022 року. "Довбуш Т20" використовувався для розвідки середньої дальності, коригування артилерійського вогню та точкових ударів, після чого був модифікований у далекобійну систему "Довбуш Т40".

Раніше повідомлялося, що Міноборони кодифікувало дрон-перехоплювач TAF Kolibri-і10 від компанії TAF Industries. Виріб призначений для знищення російських розвідувальних і ударних безпілотників "Молнія", "Орлан" та Zala.