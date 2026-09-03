- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Более 1500 новых образцов: какую технику и вооружение кодифицировало Минобороны за 2026 год
За 8 месяцев 2026 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставкам Силам обороны 1526 новых образцов вооружения и военной техники. Около 91% из них — украинского производства.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Для сравнения, за аналогичный период 2025 года было кодифицировано 983 образца, из которых 86% были украинскими.
"Одним из приоритетов Министерства обороны является обеспечение украинской армии технологическим преимуществом над врагом. Именно поэтому в перечне кодифицированных образцов преобладают новейшие средства, отвечающие требованиям современной войны высокой интенсивности", - отметили в министерстве.
Какое вооружение добавили
Среди кодифицированных образцов — беспилотные авиационные комплексы, в частности, дальнобойные deep strike, middle strike и дроны-перехватчики. Также в список вошли бронетехника, боеприпасы, средства связи, РЭБ и РЭР, наземные роботизированные комплексы и автомобили.
Больше всего кодифицировано:
- 565 украинских БпАК;
- 256 боеприпасов;
- 139 средств связи;
- 86 наземных роботизированных комплексов;
- 64 средства РЭБ/РЭР;
- 52 автомобиля;
- 48 образцов бронетехники и специальных бронеавтомобилей;
- 37 образцов оптики.
Техника для тыла и разминирования
К снабжению также допустили нелетальные образцы:
- 26 единиц техники тыла;
- 21 тренажер;
- 19 инженерных средств и образцов для разминирования;
- 10 образцов для технического обслуживания техники;
- 3 образца радиационной, химической и биологической защиты.
Напомним, в августе Минбороны кодифицировало отечественный беспилотный авиационный комплекс "Довбуш Т40", дальность полета которого позволяет поражать объекты в российской Сибири.