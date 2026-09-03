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Более 1500 новых образцов: какую технику и вооружение кодифицировало Минобороны за 2026 год

вооружение ВСУ
Минобороны кодифицировало более 1500 новых образцов ВВТ / Минобороны

За 8 месяцев 2026 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставкам Силам обороны 1526 новых образцов вооружения и военной техники. Около 91% из них — украинского производства.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для сравнения, за аналогичный период 2025 года было кодифицировано 983 образца, из которых 86% были украинскими.

"Одним из приоритетов Министерства обороны является обеспечение украинской армии технологическим преимуществом над врагом. Именно поэтому в перечне кодифицированных образцов преобладают новейшие средства, отвечающие требованиям современной войны высокой интенсивности", - отметили в министерстве.

Какое вооружение добавили

Среди кодифицированных образцов — беспилотные авиационные комплексы, в частности, дальнобойные deep strike, middle strike и дроны-перехватчики. Также в список вошли бронетехника, боеприпасы, средства связи, РЭБ и РЭР, наземные роботизированные комплексы и автомобили.

Больше всего кодифицировано:

  • 565 украинских БпАК;
  • 256 боеприпасов;
  • 139 средств связи;
  • 86 наземных роботизированных комплексов;
  • 64 средства РЭБ/РЭР;
  • 52 автомобиля;
  • 48 образцов бронетехники и специальных бронеавтомобилей;
  • 37 образцов оптики.

Техника для тыла и разминирования

К снабжению также допустили нелетальные образцы:

  • 26 единиц техники тыла;
  • 21 тренажер;
  • 19 инженерных средств и образцов для разминирования;
  • 10 образцов для технического обслуживания техники;
  • 3 образца радиационной, химической и биологической защиты.

Напомним, в августе Минбороны кодифицировало отечественный беспилотный авиационный комплекс "Довбуш Т40", дальность полета которого позволяет поражать объекты в российской Сибири.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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