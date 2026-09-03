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Понад 1500 нових зразків: яку техніку і озброєння кодифікувало Міноборони за 2026 рік

озброєння ЗСУ
Міноборони кодифікувало понад 1 500 нових зразків ОВТ / Міноборони

За 8 місяців 2026 року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання Силам оборони 1 526 нових зразків озброєння і військової техніки. Майже 91% із них — українського виробництва.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба відомства.

Для порівняння, за аналогічний період 2025 року було кодифіковано 983 зразки, з яких 86% були українськими.

"Одним із пріоритетів Міністерства оборони є забезпечення українського війська технологічною перевагою над ворогом. Саме тому в переліку кодифікованих зразків переважають новітні засоби, які відповідають вимогам сучасної війни високої інтенсивності", — зазначили у міністерстві.

Яке озброєння додали

Серед кодифікованих зразків — безпілотні авіаційні комплекси, зокрема далекобійні deep strike, middle strike та дрони-перехоплювачі. Також до переліку увійшли бронетехніка, боєприпаси, засоби зв’язку, РЕБ та РЕР, наземні роботизовані комплекси й автомобілі.

Найбільше кодифіковано:

  • 565 українських БпАК; 
  • 256 боєприпасів; 
  • 139 засобів зв’язку; 
  • 86 наземних роботизованих комплексів; 
  • 64 засоби РЕБ/РЕР; 
  • 52 автомобілі; 
  • 48 зразків бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів; 
  • 37 зразків оптики.

Техніка для тилу та розмінування

До постачання також допустили нелетальні зразки:

  • 26 одиниць техніки тилу; 
  • 21 тренажер; 
  • 19 інженерних засобів і зразків для розмінування; 
  • 10 зразків для технічного обслуговування техніки; 
  • 3 зразки радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Нагадаємо, у серпні Мінборони кодифікувало вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Довбуш Т40", дальність польоту якого дозволяє вражати об'єкти в російському Сибіру.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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