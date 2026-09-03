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Понад 1500 нових зразків: яку техніку і озброєння кодифікувало Міноборони за 2026 рік
За 8 місяців 2026 року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання Силам оборони 1 526 нових зразків озброєння і військової техніки. Майже 91% із них — українського виробництва.
Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба відомства.
Для порівняння, за аналогічний період 2025 року було кодифіковано 983 зразки, з яких 86% були українськими.
"Одним із пріоритетів Міністерства оборони є забезпечення українського війська технологічною перевагою над ворогом. Саме тому в переліку кодифікованих зразків переважають новітні засоби, які відповідають вимогам сучасної війни високої інтенсивності", — зазначили у міністерстві.
Яке озброєння додали
Серед кодифікованих зразків — безпілотні авіаційні комплекси, зокрема далекобійні deep strike, middle strike та дрони-перехоплювачі. Також до переліку увійшли бронетехніка, боєприпаси, засоби зв’язку, РЕБ та РЕР, наземні роботизовані комплекси й автомобілі.
Найбільше кодифіковано:
- 565 українських БпАК;
- 256 боєприпасів;
- 139 засобів зв’язку;
- 86 наземних роботизованих комплексів;
- 64 засоби РЕБ/РЕР;
- 52 автомобілі;
- 48 зразків бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів;
- 37 зразків оптики.
Техніка для тилу та розмінування
До постачання також допустили нелетальні зразки:
- 26 одиниць техніки тилу;
- 21 тренажер;
- 19 інженерних засобів і зразків для розмінування;
- 10 зразків для технічного обслуговування техніки;
- 3 зразки радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
Нагадаємо, у серпні Мінборони кодифікувало вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Довбуш Т40", дальність польоту якого дозволяє вражати об'єкти в російському Сибіру.