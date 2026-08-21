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ВСУ получили первый отечественный реактивный перехватчик Alexa Spatium: что он может

Alexa Spatium
ВСУ получили новый реактивный БПАК Alexa Spatium / Минобороны

Арсенал Сил обороны Украины пополнил первый отечественный реактивный перехватчик дронов Alexa Spatium. Новый беспилотник создан для уничтожения вражеских дронов-камикадзе, а также разведывательных аппаратов и вертолетов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Основными целями Alexa Spatium являются российские ударные БПЛА "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5" и Shahed-131. Также беспилотник может применяться против разведывательных дронов, вертолетов и других отдельных целей.

Технические характеристики и преимущества

Аппарат имеет габариты около 1,5 на 1,7 метра и сделан из композитных материалов. Запуск производится с мобильной катапульты за несколько минут.

Техническое оснащение и особенности комплекса включают:

  • турбореактивный двигатель;
  • широкий диапазон высот полета;
  • телевизионную и инфракрасную поисково-прицельные системы;
  • обломочно-фугасную, кумулятивную или термобарическую боевые части;
  • полную дистанционную подготовку и пуск;
  • возможность возврата к месту запуска для повторного использования при невыполнении задания.

БПАК Alexa Spatium обладает высокой мобильностью, поскольку полностью помещается в пикап, и требует минимальной подготовки позиции. Управление возможно по заранее заданным координатам или в режиме прямой наводки.

Напомним, 17 августа Минобороны кодифицировало отечественный беспилотный авиационный комплекс "Довбуш Т40", дальность полета которого позволяет поражать объекты в российской Сибири.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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