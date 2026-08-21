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ВСУ получили первый отечественный реактивный перехватчик Alexa Spatium: что он может
Арсенал Сил обороны Украины пополнил первый отечественный реактивный перехватчик дронов Alexa Spatium. Новый беспилотник создан для уничтожения вражеских дронов-камикадзе, а также разведывательных аппаратов и вертолетов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Основными целями Alexa Spatium являются российские ударные БПЛА "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5" и Shahed-131. Также беспилотник может применяться против разведывательных дронов, вертолетов и других отдельных целей.
Технические характеристики и преимущества
Аппарат имеет габариты около 1,5 на 1,7 метра и сделан из композитных материалов. Запуск производится с мобильной катапульты за несколько минут.
Техническое оснащение и особенности комплекса включают:
- турбореактивный двигатель;
- широкий диапазон высот полета;
- телевизионную и инфракрасную поисково-прицельные системы;
- обломочно-фугасную, кумулятивную или термобарическую боевые части;
- полную дистанционную подготовку и пуск;
- возможность возврата к месту запуска для повторного использования при невыполнении задания.
БПАК Alexa Spatium обладает высокой мобильностью, поскольку полностью помещается в пикап, и требует минимальной подготовки позиции. Управление возможно по заранее заданным координатам или в режиме прямой наводки.
Напомним, 17 августа Минобороны кодифицировало отечественный беспилотный авиационный комплекс "Довбуш Т40", дальность полета которого позволяет поражать объекты в российской Сибири.