ЗСУ отримають новий броньований екскаватор: які особливості вітчизняної техніки (ФОТО)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України броньований екскаватор-навантажувач UAT-SPIDER. Техніку виготовили на українському підприємстві спеціально під запити інженерних підрозділів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба відомства.

Машина призначена для облаштування позицій і пунктів управління, будівництва та відновлення військових автомобільних доріг.

Екскаватор може прокладати тимчасові дороги, рити траншеї, котловани, проводити виїмки ґрунту та зводити насипи. Для переміщення машині не потрібен транспортувальний трал.

Тактико-технічні характеристики

За даними Міноборони, броньований екскаватор має кабіну та важливі вузли з протикульним і протимінним захистом стандарту STANAG 4569 Level 1. Маса машини становить трохи більше 10 тонн, а вантажопідйомність — понад 3 тонни. Техніка розвиває максимальну швидкість майже 40 км/год, володіє високою маневровістю та може працювати в обмеженому просторі.

Екскаватор може проводити виїмки ґрунту та зводити насипи

Конструкція базується на багатофункціональному екскаваторі-навантажувачі іноземного виробництва. До особливостей належать:

ремонтопридатність систем агрегатів;

тривалий ресурс роботи;

зрозумілий алгоритм управління;

доступність запчастин і витратних матеріалів;

високі тактико-технічні характеристики;

широкі інженерні можливості;

простота обслуговування.

Нагадаємо, за 8 місяців 2026 року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання Силам оборони 1 526 нових зразків озброєння і військової техніки. Майже 91% із них — українського виробництва.