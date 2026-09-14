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ЗСУ отримають новий броньований екскаватор: які особливості вітчизняної техніки (ФОТО)

екскаватор UAT-SPIDER
Міноборони кодифікувало броньований екскаватор UAT-SPIDER / Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України броньований екскаватор-навантажувач UAT-SPIDER. Техніку виготовили на українському підприємстві спеціально під запити інженерних підрозділів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба відомства.

Машина призначена для облаштування позицій і пунктів управління, будівництва та відновлення військових автомобільних доріг.

Екскаватор може прокладати тимчасові дороги, рити траншеї, котловани, проводити виїмки ґрунту та зводити насипи. Для переміщення машині не потрібен транспортувальний трал.

Фото 2 — ЗСУ отримають новий броньований екскаватор: які особливості вітчизняної техніки (ФОТО)
Екскаватор-навантажувач UAT-SPIDER

Тактико-технічні характеристики

За даними Міноборони, броньований екскаватор має кабіну та важливі вузли з протикульним і протимінним захистом стандарту STANAG 4569 Level 1. Маса машини становить трохи більше 10 тонн, а вантажопідйомність — понад 3 тонни. Техніка розвиває максимальну швидкість майже 40 км/год, володіє високою маневровістю та може працювати в обмеженому просторі.

Фото 3 — ЗСУ отримають новий броньований екскаватор: які особливості вітчизняної техніки (ФОТО)
Екскаватор  може проводити виїмки ґрунту та зводити насипи

Конструкція базується на багатофункціональному екскаваторі-навантажувачі іноземного виробництва. До особливостей належать:

  • ремонтопридатність систем агрегатів; 
  • тривалий ресурс роботи; 
  • зрозумілий алгоритм управління; 
  • доступність запчастин і витратних матеріалів; 
  • високі тактико-технічні характеристики; 
  • широкі інженерні можливості; 
  • простота обслуговування.

Нагадаємо, за 8 місяців 2026 року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання Силам оборони 1 526 нових зразків озброєння і військової техніки. Майже 91% із них — українського виробництва.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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