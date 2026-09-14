- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
ЗСУ отримають новий броньований екскаватор: які особливості вітчизняної техніки (ФОТО)
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України броньований екскаватор-навантажувач UAT-SPIDER. Техніку виготовили на українському підприємстві спеціально під запити інженерних підрозділів.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба відомства.
Машина призначена для облаштування позицій і пунктів управління, будівництва та відновлення військових автомобільних доріг.
Екскаватор може прокладати тимчасові дороги, рити траншеї, котловани, проводити виїмки ґрунту та зводити насипи. Для переміщення машині не потрібен транспортувальний трал.
Тактико-технічні характеристики
За даними Міноборони, броньований екскаватор має кабіну та важливі вузли з протикульним і протимінним захистом стандарту STANAG 4569 Level 1. Маса машини становить трохи більше 10 тонн, а вантажопідйомність — понад 3 тонни. Техніка розвиває максимальну швидкість майже 40 км/год, володіє високою маневровістю та може працювати в обмеженому просторі.
Конструкція базується на багатофункціональному екскаваторі-навантажувачі іноземного виробництва. До особливостей належать:
- ремонтопридатність систем агрегатів;
- тривалий ресурс роботи;
- зрозумілий алгоритм управління;
- доступність запчастин і витратних матеріалів;
- високі тактико-технічні характеристики;
- широкі інженерні можливості;
- простота обслуговування.
Нагадаємо, за 8 місяців 2026 року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання Силам оборони 1 526 нових зразків озброєння і військової техніки. Майже 91% із них — українського виробництва.