Глава Hugo Boss уходит в отставку: как британская компания получает контроль над немецким брендом

Глава наблюдательного совета немецкого производителя одежды Hugo Boss Стефан Штурм покидает свой пост, компания уже начала поиски преемника.

Как пишет Dilo, об этом информирует Reuters.

Победа Frasers

Сообщается, что этот шаг стал победой для британского ритейлера Frasers, активно пытающегося поглотить немецкий модный бренд. Британская группа под управлением миллиардера Майка Эшли последовательно расширяет свое присутствие в премиальном и роскошном сегменте рынка.

В частности, в этом месяце компания заявила о планах увеличить свою долю в Hugo Boss до более чем 50 процентов с текущих 48 процентов.

Представители Frasers отметили, что договорились со Штурмом об упорядоченном и быстром переходе, поскольку немецкий модный дом открывает новую главу своей истории. Сам Штурм будет исполнять обязанности председателя правления до тех пор, пока не будет избран новый руководитель.

Планы британского ритейлера

Помимо кадровых изменений на уровне руководства, Frasers стремится существенно усилить свое влияние в наблюдательном совете Hugo Boss.

Британцы предложили назначить своего бывшего секретаря Роберта Палмера вторым представителем наряду с генеральным директором группы Майклом Мюрреем. Поглощение германского бренда станет очередным масштабным шагом в расширении розничной империи Майка Эшли.

Под эгидой Frasers Group уже работают такие известные сети как Sports Direct и House of Fraser, а также значительные доли в Asos, Debenhams и Currys. Кроме того, в прошлом месяце британский ритейлер приобрел известный столичный универмаг класса люкс Harvey Nichols, закрепив свои позиции в высоком ценовом сегменте.

Напомним, топменеджерша Zara покинула компанию после более чем 40 лет работы. Беатрис Падин ушла из Inditex, где около 25 лет отвечала за направление женской одежды во флагманском бренде группы.