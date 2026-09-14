Голова Hugo Boss йде у відставку: як британська компанїія отримує контроль над німецьким брендом

Голова наглядової ради німецького виробника одягу Hugo Boss Стефан Штурм залишає свою посаду, компанія вже почала пошуки наступника.

Як пише Dilo, про це інформує Reuters.

Перемога Frasers

Повідомляється, що цей крок став перемогою для британського ритейлера Frasers, який активно намагається поглинути німецький модний бренд. Британська група під управлінням мільярдера Майка Ешлі послідовно розширює свою присутність у преміальному та розкішному сегментах ринку.

Зокрема, цього місяця компанія заявила про плани збільшити свою частку в Hugo Boss до понад 50 відсотків із поточних 48 відсотків.

Представники Frasers зазначили, що домовилися зі Штурмом про впорядкований і швидкий перехід, оскільки німецький модний дім відкриває нову главу своєї історії. Сам Штурм виконуватиме обов'язки голови правління доти, доки не буде обрано нового керівника.

Плани британського ритейлера

Окрім кадрових змін на рівні керівництва, Frasers прагне суттєво посилити свій вплив у наглядовій раді Hugo Boss.

Британці запропонували призначити свого колишнього секретаря Роберта Палмера другим представником поряд із генеральним директором групи Майклом Мюрреєм. Поглинання німецького бренду стане черговим масштабним кроком у розширенні роздрібної імперії Майка Ешлі.

Під егідою Frasers Group вже працюють такі відомі мережі, як Sports Direct і House of Fraser, а також значні частки в Asos, Debenhams та Currys. Окрім цього, минулого місяця британський ритейлер придбав відомий столичний універмаг класу люкс Harvey Nichols, закріпивши свої позиції у високому ціновому сегменті.

Нагадаємо, топменеджерка Zara залишила компанію після понад 40 років роботи. Беатріс Падін пішла з Inditex, де близько 25 років відповідала за напрям жіночого одягу у флагманському бренді групи.