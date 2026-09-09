Власник Zara заробив €11 млрд за квартал, але втрачає прибутки через дорогу логістику

Іспанська компанія Inditex, яка володіє брендом Zara, завершила другий квартал із нижчим за очікування прибутком. Попри 9% зростання серпневих продажів, котирування ритейлера знизилися на 3% через стрибок логістичних та операційних витрат на тлі конфлікту навколо Ірану.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

За період із травня до липня продажі холдингу досягли 11 млрд євро (12,8 млрд доларів). Водночас валова рентабельність за підсумками кварталу зупинилася на рівні 56,7%, не досягнувши оцінок галузевих аналітиків.

Головний фінансовий директор Inditex Андрес Санчес Іглесіас зазначив, що перебої в регіоні спричинили здорожчання транспортних маршрутів та зростання собівартості сировини у першому півріччі.

Вплив клімату, оптимізація мережі та конкуренція

Попри рекордну літню спеку в Західній Європі та загальне падіння споживчих настроїв, старт осіннього сезону показав стійкий попит:

Продажі нових колекцій: реалізація товарів з 1 серпня до 7 вересня збільшилася на 9% у річному вимірі. Ритейлери змушені адаптувати виробничі графіки до дедалі довшого літа, зміщуючи терміни викладки курток і пальт;

Успіх молодіжних брендів: за підсумками першого півріччя виторг марок Bershka та Stradivarius окремо перевищив позначку в 1 млрд євро для кожної;

Експансія дискаунтера: щоб конкурувати з наддешевою платформою Shein (де сповільнилися темпи продажів напередодні IPO) та залучити клієнтів із низьким доходом, Inditex виводить бюджетний бренд Lefties на ринок Великої Британії, а наступного року планує експансію до Німеччини;

Скорочення мережі: компанія робить ставку на великі флагманські магазини та закриває другорядні точки. Станом на кінець липня в холдингу діяло 5444 магазини порівняно з піковими 7490 у січні 2019 року.

Крім того, Inditex додатково спрямує 200 млн євро на модернізацію корпоративних офісів понад уже закладені на цей рік 2,3 млрд євро капіталовкладень на оновлення магазинів і логістики — це втричі перевищує інвестиції шведського конкурента H&M.

Нагадаємо, топменеджерка Zara залишила компанію після понад 40 років роботи. Беатріс Падін пішла з Inditex, де близько 25 років відповідала за напрям жіночого одягу у флагманському бренді групи.