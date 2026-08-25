Ефект Ozempic: чому H&M та інші світові бренди відмовляються від одягу великих розмірів

Після років розширення розмірної сітки світові фешн-ритейлери, зокрема міжнародна мережа H&M, відмовляються від одягу великих розмірів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Офіційно компанії пояснюють зміни "оптимізацією бізнесу", проте галузеві експерти стверджують: головним чинником стала масова популярність препаратів для схуднення класу GLP-1, таких як Ozempic та Wegovy.

Скорочення асортименту та позиція брендів

Аналітики зазначають, що швидка зміна параметрів тіла споживачів змушує ритейлерів переглядати запаси. Дослідження PwC свідчать, що препарати GLP-1 приймають близько 21% американських домогосподарств та 9% британських.

Мережа H&M підтвердила видалення з онлайн-каталогу розмірів 3XL та 4XL через падіння попиту, хоча утрималася від коментарів щодо причин. Аналітичні дані Edited також фіксують зменшення кількості товарів великих розмірів у колекціях Aritzia, Mango та Zara.

Ритейлери уникають публічно пов'язувати ці рішення з ліками для схуднення, аби не викликати звинувачень у відмові від принципів інклюзивності.

Виграють Shein та Temu

Проблеми зачепили й спеціалізовані бренди plus-size. Американська мережа Torrid оголосила про закриття понад 170 магазинів, скоротивши присутність на третину.

Інший гравець ринку США, Destination XL Group, зафіксував падіння продажів на 8%, оцінивши частку своїх клієнтів на препаратах для схуднення у 25%.

У Великій Британії збанкрутував бренд Live Unlimited London, а в Австралії компанія Mosaic Brands після переходу під зовнішнє управління закрила майже 700 точок.

Експерти зазначають, що споживачі, чия вага постійно коливається, тимчасово утримуються від дорогих покупок або обирають дешевші альтернативи.

Основну вигоду від цієї трансформації отримують гіганти ультрашвидкої моди, такі як Shein та Temu, які продовжують випускати бюджетний одяг великих розмірів, незважаючи на занепокоєння екологів щодо сталого розвитку.

H&M в Україні

Нагадаємо, в лютому H&M Hennes & Mauritz AB оголосив про запуск онлайн-магазину в Україні. Відтепер українські покупці можуть замовляти продукцію бренду через офіційний сайт hm.com.

Магазини H&M які закрилися після початку повномасштабної війни з РФ, вже через 1,5 року відновили роботу в Україні. У листопаді 2023 року мережа знов відчинила магазини у Києві.