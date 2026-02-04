H&M запустив онлайн-магазин в Україні

Мережа магазинів шведського бренду одягу та взуття H&M (H&M Hennes & Mauritz AB) оголосив про запуск онлайн-магазину в Україні. Відтепер українські покупці можуть замовляти продукцію бренду через офіційний сайт hm.com.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз компанії.

Онлайн-платформа пропонує асортимент основних колекцій H&M, а також лінійки H&M Home (за винятком меблів і ламп), H&M Move та окремі спеціальні колекції, зокрема H&M Studio.

Запуск онлайн-магазину доповнює фізичну присутність бренду в Україні. Перший магазин H&M відкрився у 2018 році. Станом на сьогодні ритейлер має дев’ять офлайн-магазинів: сім у Києві, по одному в Одесі та Львові. Одеський магазин був оновлений у червні 2025 року.

Нагадаємо, магазини H&M які закрилися після початку повномасштабної війни з РФ, вже через 1,5 року відновили роботу в Україні. У листопаді 2023 року мережа знов відчинила магазини у Києві.

Зауважимо, що попри виклики війни та економічної нестабільності, онлайн-торгівля в Україні у 2025 році показала найкращий результат за весь період повномасштабного вторгнення.

Загалом, український онлайн-ритейл тяжіє до мегаполісів та обласних центрів. Повномасштабна війна лише підсилила цей перекіс: частина бізнесів релокувалась зі сходу та півдня до центральних і західних регіонів, перш за все до Києва та Львова.