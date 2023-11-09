H&M відновив роботу: в Києві відкрилися два магазини (ВІДЕО)

У Києві 9 листопада відкрилися два магазини H&M, робота яких була зупинена з початком повномасштабної війни.

Про це повідомили пресслужби торговельно-розважальних центрів Lavina Mall і Respublika Park, де відновлено роботу мережі.

Оновлено. PR-менеджерка H&M Вероніка Притиковська повідомила виданню Forbes, що найближчими тижнями відновиться робота й решти столичних магазинів мережі, зокрема в River Mall, Retroville, SkyMall і Dream.

H&M Україна: відновлення роботи

Як писало видання NV із посиланням на джерела, в листопаді-грудні H&M відкриє магазини не лише в Києві, а й львівському ТРЦ Victoria Gardens.

Далі компанія планує відновити роботу в Одесі (у ТРЦ Riviera) і Харкові (у ТРЦ Nikolsky).

Директор одного з торговельних центрів розповідав, що в H&M хотіли відкритися раніше, однак зіштовхнулися із дефіцитом персоналу, адже за півтора року простою частина співробітників звільнилися.

Довідка. H&M – шведський бренд, заснований у 1947 році. Компанії H&M Group належать також марки COS, Monki, Other Stories, Weekday, ARKET та Afound й магазини товари для дому H&M Home. В Україні до початку повномасштабної агресії РФ працювали девʼять магазинів H&M: шість у Києві й по одному в Одесі, Львові та Харкові. Про повний вихід із Росії компанія оголосила в липні 2022 року.

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