H&M возобновил работу: в Киеве открылись два магазина (ВИДЕО)

В Киеве 9 ноября открылись два магазина H&M, работа которых была остановлена с началом полномасштабной войны.

Об этом сообщили пресс-службы торгово-развлекательных центров Lavina Mall и Respublika Park, где возобновлена работа сети.

Обновлено. PR-менеджер H&M Вероника Притыковская сообщила изданию Forbes, что в ближайшие недели возобновится работа и остальных столичных магазинов сети, в частности в River Mall, Retroville, SkyMall и Dream.

H&M Украина: возобновление работы

Как писало издание NV со ссылкой на источники, в ноябре-декабре H&M откроет магазины не только в Киеве, но и во львовском ТРЦ Victoria Gardens.

Далее компания планирует возобновить работу в Одессе (в ТРЦ Riviera) и Харькове (в ТРЦ Nikolsky).

Директор одного из торговых центров рассказывал, что в H&M хотели открыться раньше, однако столкнулись с дефицитом персонала, ведь за полтора года простая часть сотрудников уволилась.

Справка. H&M – шведский бренд, основанный в 1947 году. Компании H&M Group принадлежат также марки COS, Monki, Other Stories, Weekday, ARKET, Afound и магазины товаров для дома H&M Home. В Украине до начала полномасштабной агрессии РФ работали девять магазинов H&M: шесть в Киеве и по одному в Одессе, Львове и Харькове. О полном выходе из России компания объявила в июле 2022 года.

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