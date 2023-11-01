Польська мережа брендових речей зі знижками HalfPrice відкриває магазин в Україні

Мережа HalfPrice, яка належить польському ритейлеру CCC, відкриває 9 листопада свій перший флагманський магазин в ТРЦ Respublika Park у Києві.

Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України.

Зазначається, що загальна площа магазину становить понад 1800 кв. м.

HalfPrice пропонує широкий вибір брендового одягу, взуття, аксесуарів, косметики, іграшок та товарів для дому відомих брендів за дуже привабливими цінами.

Магазин заснований на концепції off-price, в рамках якої пропонує покупцям брендові товари високої якості з суттєвими знижками. Це можливо завдяки закупівельникам, які тісно співпрацюють з брендами по всьому світу і щодня шукають найкращі пропозиції. Колекція у мережі постійно зростає і змінюється, і щодня на полицях можна знайти нові товари — від люксових брендів до найпопулярніших.

"HalfPrice — це новий гравець на ринку України, і відкриття його першого магазину в ТРЦ Respublika Park — важлива подія для шанувальників моди та вигідних покупок. Ця подія свідчить і про те, що Україна залишається привабливою для інвестицій і бізнесу, навіть у важкий період воєнного стану", - розповіла генеральний директор ТРЦ Respublika Park Юлія Щаслива.

"HalfPrice був створений з думкою про "мисливців за знижками". У наших магазинах часто можна знайти одиничні екземпляри за дуже привабливими цінами. Тому варто поспішати з покупкою – адже наступного дня товару вашої мрії може вже не бути на полиці", — розповідає Йоанна Чижевська, віце-президент з продажу HalfPrice.

Зауважимо, HalfPrice дебютував у Польщі на початку травня 2021 року. Сьогодні мережа представлена в дев’яти країнах Центральної та Східної Європи, де вже відкрила понад 100 магазинів.

Нещодавно стало відомо, що польська мережа магазинів одягу для жінок Greenpoint планує у 2024 році вийти на ринок України, відкривши в Україні 20 франчайзингових магазинів. Україна має стати першим закордонним ринком для Greenpoint саме з фізичними магазинами.