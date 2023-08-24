H&M планує відкрити більшість магазинів в Україні у листопаді

H&M Group продовжує стежити за розвитком подій в Україні і знову планує поступово відкрити більшість магазинів з листопада 2023 року.

Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України.

Там нагадують, що H&M Group тимчасово закрила свої магазини в Україні 24 лютого 2022 року.

Наразі компанія перебуває в тісному діалозі з партнерами та представниками влади, і планує поступово відновити роботу більшості своїх магазинів в країні з листопада 2023 року.

"Минулі півтора року були складним для наших колег в Україні, але всі вони залишалися неймовірно сильними та стійкими. Після тривалих обговорень із глобальними та місцевими зацікавленими сторонами ми готові розпочати процес повторного відкриття більшості наших магазинів", — сказав Мемет Арісой, регіональний менеджер H&M регіону Східна Європа.

Він додав, що компанія продовжуватиме підтримувати своїх колег, щоб відновити діяльність у найкращий і найбезпечніший спосіб і знову запросити клієнтів до магазинів

Також повідомляється, що H&M Group підтримує контакти з місцевими зацікавленими сторонами щодо того, як найкраще підтримати країну та місцеві громади у процесі їх відновлення.

"На додаток до попередніх пожертвувань на підтримку людей в Україні, H&M Group буде співпрацювати з організаціями на місцях і брати участь у програмах допомоги та відновлення", - йдеться в заяві компанії.

Як зазначається, H&M Group продовжує стежити за розвитком подій в Україні, водночас здійснюючи підготовку до повторного відкриття більшості магазинів H&M, де це можливо. При цьому зауважується, що безпека працівників і клієнтів завжди будуть головним пріоритетом.

Інформацію щодо відновлення роботи в конкретних локація у H&M Group обіцяють надати пізніше.

Нагадаємо, іспанська компанія Inditex SA, яка володіє такими брендами, як Zara, Bershka, Stradivarius і Pull & Bear, призупинила робота, хоча неодноразово представники та ЗМІ повідомляли, що компанія має намір відновити роботу на українського ринку.

Зазначимо, шведський ритейлер IKEA прагне "якомога швидше" відновити діяльність в Україні, проте не називає конкретних строків.