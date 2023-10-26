Польський бренд жіночого одягу Greenpoint хоче в 2024 році вийти на ринок України: які умови франшизи

Польска мережа магазинів одягу для жінок Greenpoint планує у 2024 році вийти на ринок України, відкривши в Україні 20 франчайзингових магазинів. Україна має стати першим закордонним ринком для Greenpoint саме з фізичними магазинами.

Окрім Польщі, бренд вже представлений у Словаччині, Румунії, Литві, Чехії, Угорщині, Австрії, Німеччині, Нідерландах, Болгарії, Італії, Іспанії та Хорватії, однак на цих ринках продажі компанії відбуваються через партнерські маркетплейси.

У Польщі ж перший магазин мережі був відкритий у Кракові ще в 1992 році, а зараз вона налічує вже 219 торгових точок. При цьому бренд успішно розвиває франчайзинговий проєкт: трохи більше половини магазинів (124) ритейлера є партнерськими. У 2022 році магазини greenpoint відвідали 9,5 мільйона осіб, а загальний річний обсяг продажів з урахуванням міжнародних ринків склав понад 2,5 мільйона товарів.

Як зазначають в компанії Retail & Development Advisor (RDA), яка виступає ексклюзивним агентом і партнером Greenpoint в Україні, польські fashion бренди та онлайн-платформи демонструють хороші результати в Україні, що стало вагомим фактором для прийняття рішення Greenpoint про вихід на український ринок.

"Тривалий час ми проводили переговори, надавали аналітичні дані стосовно поведінки та стану ритейлу в Україні, кількості нових ТЦ, демографічної ситуації тощо. Зрештою компанія прийняла рішення розвивати партнерський бізнес в Україні", - зазначає генеральний директор RDA Андрій Лотоцький.

За його словами, розглядаються варіанти як з продажу майстер-франшизи, так і регіональних франшиз декільком партнерам. В свою чергу, RDA буде проводити пошук франчайзі, надавати переговорний супровід та виконувати консалтингову функцію для Greenpoint.

Лотоцький зазначив, що умови франшизи від Greenpoint досить лояльні в порівнянні з більшістю fashion-гравців, і компанія готова індивідуально підходити до договорів із франчайзі.

Польський бренд не виставляє вимог до покупки у них обладнання чи суми інвестицій на квадратний метр. Є лише технічні вимоги і брендбук, якого слід дотримуватись, а все обладнання і матеріали франчайзі можуть виробляти в Україні.

При цьому франчайзер отримає від компанії підтримку на всіх рівнях своєї діяльності. Вона стосується як оформлення приміщення, організації відкриття та початкового навчання персоналу, так і замовлення товару, маркетингової підтримки та безкоштовних рекламних матеріалів.

Крім того, Greenpoint надасть проект меблювання, колірної гами та освітлення у магазині з можливістю постачання початкового обладнання, а професійні візуальні мерчендайзери забезпечать допомогу у розміщенні та демонстрації товарів, а також в оформленні вітрин.

Цільовою аудиторією бренду є добре освічені та професійно активні жінки у віковій категорії 30+, які віддають перевагу класичним, стриманим та універсальним фасонам одягу.

Компанія має в своєму портфоліо чотири стилі одягу (casual, business casual, sport та nightwear), оновлюючи колекції двічі на рік. На думку Лотоцького, з урахуванням асортименту, цінової категорії та формату (в середньому площа магазинів складає 100-150 квадратних метрів), на українському ринку Greenpoint увійде в пряму конкуренцію з такими брендами як Vovk, Must Have і Orsay.

"Бренд має чудовий асортимент, цінову категорію, дизайн та якість. Ми допоможемо забезпечити хороші локації. Це основні фактори, які потрібні для успіху. В 2024 році компанія націлена відкрити 20 магазинів в Україні, а впродовж наступних років їхня кількість може збільшитись в кілька разів", - зазначає гендиректор RDA.

Перш за все компанія націлена на розвиток у Києві та західних регіонах країни, але в цілому Greenpoint готовий відкривати магазини в містах з населенням від 30 тисяч мешканців, що дуже розширює потенційну географію розвитку мережі.

Топ-менеджер RDA додає, що насамперед Greenpoint зацікавлений у відкритті магазинів в торгових центрах, оскільки цей формат є зрозумілішим для керівництва. Водночас Greenpoint готовий розглядати й приміщення в стріт-ритейлі, якщо вони відповідатимуть вимогам бренду (головна торгова вулиця з великим потоком покупців та приміщення на першому поверсі з вікном та входом з головної магістралі).