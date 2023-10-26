Польский бренд женской одежды Greenpoint хочет в 2024 году выйти на рынок Украины: каковы условия франшизы

Польская сеть магазинов одежды для женщин Greenpoint планирует в 2024 году выйти на рынок Украины, открыв в Украине 20 франчайзинговых магазинов. Украина должна стать первым зарубежным рынком для Greenpoint с физическими магазинами.

Кроме Польши, бренд уже представлен в Словакии, Румынии, Литве, Чехии, Венгрии, Австрии, Германии, Нидерландах, Болгарии, Италии, Испании и Хорватии, однако на этих рынках продажи компании проходят через партнерские маркетплейсы.

В Польше первый магазин сети был открыт в Кракове еще в 1992 году, а сейчас она насчитывает уже 219 торговых точек. При этом бренд успешно развивает франчайзинговый проект: чуть больше половины магазинов (124) ритейлера являются партнерскими. В 2022 году магазины greenpoint посетили 9,5 миллионов человек, а общий годовой объем продаж с учетом международных рынков составил более 2,5 миллионов товаров.

Как отмечают в компании Retail & Development Advisor (RDA), выступающей эксклюзивным агентом и партнером Greenpoint в Украине, польские fashion-бренды и онлайн-платформы демонстрируют хорошие результаты в Украине, что стало весомым фактором для принятия Greenpoint решения о выходе на украинский рынок.

"Длительное время мы проводили переговоры, предоставляли аналитические данные по поведению и состоянию ритейла в Украине, количеству новых ТЦ, демографической ситуации и так далее. В итоге компания приняла решение развивать партнерский бизнес в Украине", - отмечает генеральный директор RDA Андрей Лотоцкий.

По его словам, рассматриваются варианты как продажи мастер-франшизы, так и региональных франшиз нескольким партнерам. В свою очередь, RDA будет производить поиск франчайзи, предоставлять переговорное сопровождение и выполнять консалтинговую функцию для Greenpoint.

Лотоцкий отметил, что условия франшизы от Greenpoint достаточно лояльны по сравнению с большинством fashion-игроков, и компания готова индивидуально подходить к договорам с франчайзи.

Польский бренд не выдвигает требований к покупке у них оборудования или суммы инвестиций на квадратный метр. Есть только технические требования и брендбук, который следует соблюдать, а все оборудование и материалы франчайзи могут производить в Украине.

При этом франчайзер получит от компании поддержку на всех уровнях своей деятельности. Она касается как оформления помещения, организации открытия и начального обучения персонала, так и заказа товара, маркетинговой поддержки и бесплатных рекламных материалов.

Кроме того, Greenpoint предоставит проект меблировки, цветовой гаммы и освещения в магазине с возможностью поставки первоначального оборудования, а профессиональные визуальные мерчендайзеры обеспечат помощь в размещении и демонстрации товаров, а также в оформлении витрин.

Целевой аудиторией бренда являются хорошо образованные и профессионально активные женщины в возрастной категории 30+, предпочитающие классические, сдержанные и универсальные фасоны одежды.

Компания имеет в своем портфолио четыре стиля одежды (casual, business casual, sport и nightwear), обновляя коллекции дважды в год. По мнению Лотоцкого, с учетом ассортимента, ценовой категории и формата (в среднем площадь магазинов составляет 100-150 квадратных метров), на украинском рынке Greenpoint войдет в прямую конкуренцию с такими брендами как Vovk, Must Have и Orsay.

"Бренд имеет отличный ассортимент, ценовую категорию, дизайн и качество. Мы поможем обеспечить хорошие локации. Это основные факторы, необходимые для успеха. В 2024 году компания нацелена открыть 20 магазинов в Украине, а в течение следующих лет их количество может увеличиться в несколько раз", – отмечает гендиректор RDA.

Прежде всего, компания нацелена на развитие в Киеве и западных регионах страны, но в целом Greenpoint готов открывать магазины в городах с населением от 30 тысяч жителей, что очень расширяет потенциальную географию развития сети.

Топ-менеджер RDA добавляет, что в первую очередь Greenpoint заинтересован в открытии магазинов в торговых центрах, поскольку этот формат более понятен руководству. В то же время Greenpoint готов рассматривать и помещения в стрит-ритейле, если они будут отвечать требованиям бренда (главная торговая улица с большим потоком покупателей и помещение на первом этаже с окном и входом с главной магистрали).