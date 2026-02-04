Запланована подія 2

H&M запустил онлайн-магазин в Украине

H&M открыл онлайн-продажи в Украине
Сеть магазинов шведского бренда одежды и обуви H&M (H&M Hennes & Mauritz AB) объявила о запуске онлайн-магазина в Украине. Теперь украинские покупатели могут заказывать продукцию бренда через официальный сайт hm.com.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз компании.

Онлайн-платформа предлагает ассортимент основных коллекций H&M, а также линейки H&M Home (за исключением мебели и ламп), H&M Move и отдельные специальные коллекции, в том числе H&M Studio.

Запуск онлайн магазина дополняет физическое присутствие бренда в Украине. Первый магазин H&M открылся в 2018 году. На сегодняшний день ритейлер имеет девять оффлайн-магазинов: семь в Киеве, по одному в Одессе и Львове. Одесский магазин был обновлен в июне 2025 года.

Напомним, магазины H&M, закрывшиеся после начала полномасштабной войны с РФ, уже через 1,5 года возобновили работу в Украине. В ноябре 2023 года сеть снова открыла магазины в Киеве.

Отметим, что, несмотря на вызовы войны и экономической нестабильности, онлайн-торговля в Украине в 2025 году показала лучший результат за весь период полномасштабного вторжения.

В общем, украинский онлайн-ритейл тяготеет к мегаполисам и областным центрам. Полномасштабная война лишь усилила этот перекос: часть бизнесов релоцировалась с востока и юга в центральные и западные регионы, прежде всего в Киев и Львов.

Автор:
Татьяна Гойденко