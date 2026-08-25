Эффект Ozempic: почему H&M и другие мировые бренды отказываются от одежды больших размеров

После лет расширения размерной сетки мировые фэшн-ритейлеры, в частности, международная сеть H&M, отказываются от одежды больших размеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Официально компании объясняют изменения оптимизацией бизнеса, однако отраслевые эксперты утверждают: главным фактором стала массовая популярность препаратов для похудения класса GLP-1, таких как Ozempic и Wegovy.

Сокращение ассортимента и позиция брендов

Аналитики отмечают, что быстрое изменение параметров тела потребителей заставляет ритейлеров пересматривать запасы. Исследования PwC свидетельствуют о том, что препараты GLP-1 принимают около 21% американских домохозяйств и 9% британских.

Сеть H&M подтвердила удаление из онлайн-каталога размеров 3XL и 4XL из-за падения спроса, хотя воздержалась от комментариев по поводу причин. Аналитические данные Edited также фиксируют уменьшение количества товаров в коллекциях Aritzia, Mango и Zara.

Ритейлеры избегают публично связывать эти решения с лекарствами для похудения, чтобы не вызывать обвинений в отказе от принципов инклюзивности.

Выигрывают Shein и Temu

Проблемы затронули и специализированные бренды plus-size. Американская сеть Torrid объявила о закрытии более 170 магазинов, сократив присутствие на треть.

Другой игрок рынка США Destination XL Group зафиксировал падение продаж на 8%, оценив долю своих клиентов на препаратах для похудения в 25%.

В Великобритании обанкротился бренд Live Unlimited London, а в Австралии компания Mosaic Brands после перехода под внешнее управление закрыла около 700 точек.

Эксперты отмечают, что потребители, чьи весы постоянно колеблются, временно воздерживаются от дорогих покупок или выбирают более дешевые альтернативы.

Основную выгоду от этой трансформации получают гиганты ультрабыстрой моды, такие как Shein и Temu, которые продолжают выпускать бюджетную одежду больших размеров, несмотря на беспокойство экологов относительно устойчивого развития.

H&M в Украине

Напомним, в феврале H&M Hennes & Mauritz AB объявил о запуск онлайн-магазина в Украине. Теперь украинские покупатели могут заказывать продукцию бренда через официальный сайт hm.com.

Закрывшиеся после начала полномасштабной войны с РФ магазины H&M уже через 1,5 года возобновили работу в Украине. В ноябре 2023 года сеть снова открыла магазины в Киеве.