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Владелец Zara заработал €11 млрд за квартал, но теряет доходы из-за дорогостоящей логистики

ZARA
Владелец Zara заработал €11 млрд за квартал, но теряет доходы из-за дорогостоящей логистики / Unsplash

Испанская компания Inditex, владеющая брендом Zara, завершила второй квартал с ниже ожидаемой прибыли. Несмотря на 9% роста августовских продаж, котировки ритейлера снизились на 3% из-за скачка логистических и операционных расходов на фоне конфликта вокруг Ирана.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

За период с мая по июль продажи холдинга достигли 11 млрд евро (12,8 млрд долларов). В то же время валовая рентабельность по итогам квартала остановилась на уровне 56,7%, не достигнув оценок отраслевых аналитиков.

Главный финансовый директор Inditex Андрес Санчес Иглесиас отметил, что перебои в регионе повлекли за собой удорожание транспортных маршрутов и рост себестоимости сырья в первом полугодии.

Влияние климата, оптимизация сети и конкуренция

Несмотря на рекордную летнюю жару в Западной Европе и всеобщее падение потребительских настроений, старт осеннего сезона показал устойчивый спрос:

  • Продажи новых коллекций: реализация товаров с 1 августа по 7 сентября увеличилась на 9% в годовом измерении. Ритейлеры вынуждены адаптировать производственные графики ко все более продолжительному лету, смещая сроки выкладки курток и пальто;
  • Успех молодежных брендов: по итогам первого полугодия выручка марок Bershka и Stradivarius отдельно превысила отметку в 1 млрд евро для каждой;
  • Экспансия дискаунтера: чтобы конкурировать с сверхдешевой платформой Shein (где замедлились темпы продаж накануне IPO) и привлечь клиентов с низким доходом Inditex выводит бюджетный бренд Lefties на рынок Великобритании, а в следующем году планирует экспансию в Германию;
  • Сокращение сети: компания делает ставку на большие флагманские магазины и закрывает второстепенные точки. По состоянию на конец июля в холдинге действовало 5444 магазина по сравнению с пиковыми 7490 в январе 2019 года.

Кроме того, Inditex дополнительно направит 200 млн. евро на модернизацию корпоративных офисов свыше уже заложенных на этот год 2,3 млрд. евро капиталовложений на обновление магазинов и логистики — это втрое превышает инвестиции шведского конкурента H&M.

Напомним, топменеджерша Zara покинула компанию после более чем 40 лет работы. Беатрис Падин ушла из Inditex, где около 25 лет отвечала за направление женской одежды во флагманском бренде группы.

Автор:
Максим Кольц

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