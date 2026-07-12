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Топменеджерка Zara покинула компанию после более чем 40 лет работы

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Топменеджерка Zara покинула компанию / Depositphotos

Опытная топ-менеджерша Inditex Беатрис Падин покинула компанию после более чем 40 лет работы. Около 25 лет она отвечала за женскую одежду во флагманском бренде группы — Zara.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Вloomberg.

Падин входила в руководящий комитет Inditex с 2021 года. Ее заменит Альфредо Ферро, ныне занимающий должность директора Zara Basic.

Беатрис Падин присоединилась к Inditex еще подростком в середине 1980-х годов. Впоследствии она стала одним из доверенных лиц основателя компании Амансио Ортеги и была наставницей дочери Марты Ортеги перед ее назначением председателем правления в 2021 году.

Назначение Марты Ортеги и Оскара Гарсии Масейраса на должность генерального директора стало частью смены поколений в компании. После этого Inditex начала активно развивать более дорогие линейки одежды и сотрудничество с дизайнерами и представителями креативных индустрий.

Среди последних примеров — партнерство Zara с дизайнером Джоном Гальяно и поппивом Bad Bunny.

Zara остается ключевым брендом Inditex, однако темпы его роста в последние годы замедлились. Сегмент, в который также входят Zara Home и Lefties, обеспечивает почти 72% продаж группы, но в 2025 году вырос всего на 1%.

Напомним, что в Украине компания Inditex, развивающая бренд Zara и еще шесть модных марок, с конца января 2026 года   окончательно разорвала договоры аренды   из ТРК Мост-сити и "Караван" в Днепре. Ритейлер закрыл магазины в Одессе и ТРЦ Дафи в Харькове. Освободившиеся площади занимают LPP, LC Waikiki и Arber.

Автор:
Татьяна Гойденко