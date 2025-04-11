Перекваліфікація за рахунок держави: названо найпопулярніші професії серед українців

У 2025 році вже майже 7000 українців отримали ваучер на безоплатне навчання, щоб опанувати нову професію чи спеціальність або підвищити свою кваліфікацію.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Зазначається, що серед тих, хто вже скористався такою можливістю:

5129 людей віком 45+;

1023 внутрішньо переміщених осіб;

401 людина з інвалідністю;

222 учасники бойових дій;

1 людина, яка звільнилася з військової служби.

Найпопулярніші професії

За даними відомства, найпопулярніші професії та спеціальності, які цьогоріч українці обирали за ваучерами:

медсестринство,

медицина,

кухар,

соціальний робітник,

водій автотранспортних засобів.

У Державній службі зайнятості нагадують, що ваучер дає право підвищити кваліфікацію чи пройти перепідготовку за однієї зі 155 професій та спеціальностей в більшості закладів освіти. Їх перелік кожні три місяці публікується на сайті відомства.

Навчатися можна як в закладах професійно-технічної освіти, так і в закладах вищої освіти. Зокрема, можна опанувати нову професію у одному з восьми сучасних Центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Минулого року більше 23 тисяч українців скористались такою можливістю й покращили свої навички.

Хто може отримати ваучер на перекваліфікацію

Підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації можуть отримати громадяни, які мають професійно-технічну або вищу освіту, не перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні та не навчались за кошти Фонду соціального страхування від безробіття протягом останніх 3 років.

Зокрема:

українці віком 45+ з офіційним трудовим стажем щонайменше 15 років;

учасники та учасниці бойових дій, за умови звернення не пізніше 3 років з дати демобілізації;

люди з інвалідністю та статусом «ВПО»;

звільнені з військової служби за станом здоров’я або через скорочення штату;

колишні військовополонені;

українці, які дістали поранення або каліцтва під час воєнного стану в Україні.

Компенсація на навчання складає 30 тисяч гривень. Щоб скористатися програмою, потрібно звернутись у будь-який центр зайнятості, подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або через мобільний застосунок.

Нагадаємо, перші роботодавці звернулися до Державної служби зайнятості в рамках експериментального урядового проекту з навчання жінок професіям, в яких традиційно переважали чоловіки. Українки зможуть опанувати понад 30 професій та працевлаштуватись в сферах, де вони були менше представлені.