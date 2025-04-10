З початку 2025 року майже 2500 підприємців отримали компенсацію за працевлаштування ВПО

Майже 2500 роботодавців отримали компенсацію за працевлаштування 4200 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з початку 2025 року. Держава виплатила їм 94 млн грн.

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"З початку цього року ми виплатили компенсацію майже 2500 роботодавцям, які взяли на роботу 4200 українців, що змушені були переїхати з небезпечних регіонів через війну. Серед них майже 200 – люди з інвалідністю. Підприємцям компенсували загалом близько 100 млн грн", — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Найбільше ВПО було працевлаштовано у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях та Києві.

Як отримати компенсацію за працевлаштування ВПО?

Щоб отримати компенсацію, роботодавець має:

укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою;

подати заяву на отримання компенсації через портал "Дія";

або в паперовій формі у центрі зайнятості за місцем ведення господарської діяльності разом з пакетом необхідних документів.

Розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, становить 8 тисяч гривень.

Програма надання компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО є складовою флагманського проекту Міністерства економіки України "Робота без бар’єрів", який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.

Нагадаємо, 17 березня повідомлялося, що за даними Мінсоцполітики, 860 тисяч внутрішьо переміщених осіб, які можуть працювати, поки не мають роботи. З них – лише 63 тисячі звернулися до центрів зайнятості у 2024 році. Це – виклик, який потребує системних рішень.