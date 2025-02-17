У Мінрозвитку розповіли про комплексну програму для ВПО, яку готують за дорученням Зеленського

На початку лютого цього року президент України Володимир Зеленський доручив уряду створити "зрозумілу людям" програму підтримки ВПО. А вже минулого тижня перші родини переселенців почали отримувати житлові сертифікати, коштом яких вони можуть придбати нове житло на заміну втраченому внаслідок російської агресії.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у телемарафоні "Єдині Новини", розкривши деталі комплексної програми підтримки ВПО.

Він зазначив, що в рамках програми "єВідновлення" 50 сімей ВПО вже придбали нове житло за житлові сертифікати, а 2,5 тисячі подали заявки на бронювання коштів.

"Минулого тижня на рахунки Міністерства надійшли перші 4,3 мільярда гривень для подальшої оплати житлових сертифікатів. За результатами тижня роботи компенсацій – перші 50 сімей реалізували сертифікати, придбали нове житло. Ще 2,5 тисячі – подали заявки на бронювання коштів, і зараз відбувається технічна частина, після якої люди зможуть оперативно придбати нові квартири або будинки", - наголосив Кулеба.

Міністр додав, що за останні два роки держава виплатила українцям 17,5 млрд грн компенсацій за пошкоджене та знищене житло — майже 90 тисяч родин отримали можливість відновити свої домівки. У 2025 році на компенсації за пошкоджене та знищене житло передбачено 4 млрд грн (1 млрд – за пошкоджене, 3 млрд – за знищене).

Нові ініціативи підтримки ВПО від Мінрозвитку:

Комплексна програма підтримки ВПО: житло, працевлаштування, освіта, медичні послуги.

Створення єдиної системи цифрових сервісів для ВПО, яка полегшить доступ до соціальної підтримки та полегшить інтеграцію в нові громади.

Проєкт муніципального житла для ВПО за підтримки Європейського інвестиційного банку. На першому етапі на реалізацію проєкту буде спрямовано 400 мільйонів євро.

Повідомляється, що скористатися програмою можуть українці зі статусом ВПО, які втратили свою єдину нерухомість. Послуга доступна для знищеного житла на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій.

Нагадаємо, Зеленський дав два тижні Кабінету Міністрів на створення програми підтримки ВПО. Також президент наголосив на співпраці з міжнародними партнерами у вирішення житлових проблем для мільйонів ВПО.

Коментуючи доручення глави держави, голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк зазначила, що питання житла для ВПО сьогодні "можна описати одним словом – безнадія".