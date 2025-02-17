В Минразвития рассказали о комплексной программе для ВПЛ, которую готовят по поручению Зеленского

В начале февраля этого года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству создать "понятную людям" программу поддержки ВПЛ. А уже на прошлой неделе первые семьи переселенцев начали получать жилищные сертификаты, за счет которых они могут приобрести новое жилье взамен утраченного в результате российской агрессии.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в телемарафоне "Единые Новости", раскрыв детали комплексной программы поддержки ВПЛ.

Он отметил, что в рамках программы "єВідновлення" 50 семей ВПЛ уже приобрели новое жилье за жилищные сертификаты, а 2,5 тысячи подали заявки на бронирование средств.

"На прошлой неделе на счета Министерства поступили первые 4,3 миллиарда гривен для дальнейшей оплаты жилищных сертификатов. По результатам недели работы компенсаций – первые 50 семей реализовали сертификаты, приобрели новое жилье. Еще 2,5 тысячи – подали заявки на бронирование средств, и сейчас происходит техническая часть, после которой люди приобрели техническую часть, после которой люди приобрели квартиру.

Министр добавил, что за последние два года государство выплатило украинцам 17,5 млрд грн компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье — почти 90 тысяч семей получили возможность восстановить свои дома. В 2025 году на компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье предусмотрено 4 млрд грн (1 млрд – за поврежденное, 3 млрд – за уничтоженное).

Новые инициативы поддержки ВПЛ от Минразвития:

Комплексная программа поддержки ВПЛ: жилье, трудоустройство, образование, медицинские услуги.

Создание единой системы цифровых сервисов для ВПЛ, которая облегчит доступ к социальной поддержке и облегчит интеграцию в новые общины.

Проект муниципального жилья для ВПЛ при поддержке Европейского инвестиционного банка. На первом этапе на реализацию проекта будет направлено 400 миллионов евро.

Сообщается, что воспользоваться программой могут украинцы со статусом ВПЛ, потерявшие свою единую недвижимость. Услуга доступна для уничтоженного жилья на подконтрольной территории или в зоне активных боевых действий.

Напомним, Зеленский дал две недели Кабинету Министров на создание программы поддержки ВПЛ. Также президент отметил сотрудничество с международными партнерами в решении жилищных проблем для миллионов ВПЛ.

Комментируя поручение главы государства, глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк отметила, что вопрос жилья для ВПЛ сегодня "можно описать одним словом – безнадежность".