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Президент поручил правительству создать "понятную людям" программу поддержки ВПО
Президент Украины Владимир Зеленский дал две недели Кабинету Министров на создание программы поддержки ВПЛ.
"Сегодня поставил соответствующие задачи министру финансов Марченко и вице-премьер-министру Кулеби: в течение двух недель должна быть четкая программа поддержки внутренних переселенцев. Эффективна и понятна людям", — подчеркнул в вечернем обращении глава государства.
Также президент отметил сотрудничество с международными партнерами в решении жилищных проблем для миллионов ВПЛ. Во время встречи с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо говорилось, что у банка есть ресурсы, которые могут помочь украинцам получить не временное жилье, а настоящий дом, отметил он.
Комментируя поручение главы государства, глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк отметила, что вопрос жилья для ВПЛ сегодня "можно описать одним словом – безнадежность".
"Компенсационная программа "єВідновлення" недоступна для жилья на ТОТ. "єОселя" с 20% первоначальным взносом (молодежь до 25 лет – 10%) фактически недостижима. Ведь где взять такие деньги людям, которые все потеряли? Для ВПО это столь же реалистично, как выиграть квартиру в лотерею", - объяснила глава партии "Слуга народа".
По ее словам, жилье для ВПЛ — "не просто личная трагедия каждой семьи, это вызов для государства".
По убеждению Шуляк, в программе поддержки ВПЛ необходимо в первую очередь изменить условия государственной ипотечной программы "єОселя". "Сейчас они для ВПЛ столь же актуальны, как реклама зимней резины в июле", — пояснила депутат.
Во-вторых, следует расширить "єВідновлення" на жилье на временно оккупированных территориях.
"Мы уже провели Мелитопольский эксперимент, знаем и умеем верифицировать повреждения. Приняли ряд законопроектов, которые упрощают подачу заявления на компенсацию даже в случае потери бумажных документов, когда БТИ в оккупации, а жилье не внесено в ДРРП. Все все знают. Все механизмы есть", - пояснила депутат.
Ранее Елена Шуляк заявляла о том, что проект госбюджета на 2025 год не предусматривает государственного финансирования на программу "єВідновлення", которая компенсирует утраченное жилье в результате военных действий. По словам чиновницы, результат такой политики заключается в том, что внутренние переселенцы не находят себе жилья на контролируемой территории и возвращаются в оккупацию.
Также сообщалось о том, что в Украине создадут базу имущества, в котором никто не проживает, чтобы расселить миллионы внутри перемещенных лиц. Новый закон предусматривает проведение всеукраинской инвентаризации недвижимости для дальнейшего использования для размещения внутренне перемещенных лиц.